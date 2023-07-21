Subreddit laat AI nepnieuws over WoW-personage 'Glorbo' publiceren

Gebruikers van de World of Warcraft-subreddit zijn erin geslaagd om een gamingnieuwssite die in ieder geval een deel van zijn content door een AI laat schrijven, te foppen. De site publiceerde een volledig verzonnen verhaal over de introductie van het niet bestaande WoW-personage 'Glorbo'.

Het begon met een post op de WoW-subreddit van een gebruiker die vrij zeker wist dat website zleague.gg zijn artikelen op deze manier fabriceerde. Hij of zij was ervan overtuigd dat als een broodjeaapverhaal maar enthousiast en serieus genoeg besproken zou worden op de subreddit, dat de site het onironisch zou overnemen. Dat zou al vaker gebeurd zijn, inclusief citaten van de Redditgebruikers.

Dat specifieke topic werd niet overgenomen door zlgeaue.gg, maar een andere post met dezelfde intentie wel. Daarin wordt jubelend gesproken over de introductie van Glorbo, met allerlei verzonnen details eromheen.

Veel van die details zijn in het artikel beland. Zleague spreekt ervan dat spelers 'enthousiast' zijn, maar dat 'het verplichte Klikclac-item en zijn effect op meer casual spelers wel zorgen opwekken'. Ook de tekst "Dit maakt me eerlijk gezegd zo blij! Ik wil gewoon heel graag dat een grote door bots gerunde nieuwswebsite een artikel hierover online zet," is keurig overgenomen. Glorbo wordt ook getypeerd als 'de beste toevoeging sinds de quest om Quackion, het aspect of Ducks, van de troon te stoten'.

De 'auteur', Lucy Reed, heeft vandaag overigens meer dan 80 artikelen online gezet, wees Ars Technica uit. Zleague heeft het artikel in kwestie offline gehaald, maar de flater is gelukkig gearchiveerd voor ieders leesplezier.