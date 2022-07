Student die iPhone van USB-C voorzag, doet hetzelfde met Apple AirPods

Ken Pillonel heeft een AirPods-oplaadcase met USB-C-aansluiting gemaakt op basis van 3d-geprinte onderdelen en een zelfontworpen pcb. De modder maakt daarbij de schema's open source, zodat andere gebruikers de oplaadcase zelf kunnen maken.

Pillonel toont op YouTube hoe hij de accu in zijn AirPods-oplaadcase wilde vervangen. Standaard is dat echter niet mogelijk, omdat de behuizing niet ontworpen is om uit elkaar te halen. Daarom ontwierp de youtuber een vervangende case. Om dit te bereiken, begon de youtuber met het openbreken van de AirPods-case. Hij gebruikte daarvoor een dremel om het buitenste gedeelte van de case weg te snijden. Vervolgens ontwierp hij twee vervangende onderdelen voor beide kanten van de behuizing, die hij uitprintte met een 3d-printer.

Op deze manier is het mogelijk om de accu te vervangen en de AirPods als normaal te gebruiken. De vervangende case kan ook gemakkelijker uit elkaar gehaald worden, zodat de accu in de toekomst opnieuw vervangen kan worden. Pillonel maakte echter ook een eigen pcb die in de behuizing van de AirPods past, waarmee de case voorzien kon worden van een USB-C-aansluiting. Normaliter gebruiken de oordoppen Apples eigen Lightning-connector, hoewel daar over een aantal jaar verandering in komt door naderende Europese wetgeving.

Pillonel maakt de schema's voor zijn vervangende behuizing en het USB-C-pcb beschikbaar op zijn GitHub-pagina. Hij meldt op zijn website dat hij ook een aantal setjes weggeeft. De youtuber overweegt om in de toekomst een voorgemaakte kit te gaan verkopen, maar daar zijn nu nog geen concrete plannen voor. Pillonel is geen vreemde wat dit soort mods betreft. De masterstudent robotica voorzag zijn iPhone X eerder al van een USB-C-aansluiting. Ook toen maakte de youtuber de benodigde schema's beschikbaar via GitHub.