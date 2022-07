Roblox verwijdert iconisch 'oef'-geluid, fans starten hashtag

Fans van het online gameplatform Roblox zijn in actie gekomen nadat Roblox Corporation het iconische sterfgeluid uit het spel verwijderde. De kenmerkende 'oef' is vanwege een licentiegeschil met de maker uit de game verwijderd.

In een Tweet schrijft Roblox Corporation dat de 'oef' vervangen is door een nieuw standaard geluid vanwege een probleem met de licentie. Eerder leek het geluidseffect nog gelicenseerd te kunnen worden in de game zelf; voor een dollar of 100 robux zouden gamers de 'oef' in een eigen gameformat binnen Roblox mogen gebruiken. Klaarblijkelijk is deze deal ondertussen niet meer van kracht.

Het geluid werd oorspronkelijk door Tommy Tallarico gemaakt voor een vrij onbekende actiegame genaamd Messiah. Die game kwam in 2000 uit, maar Tallarico ontdekte jaren later dat zijn geluidseffect in Roblox gebruikt werd. Hij schreef in 2019: "Ik ben niet boos op Roblox en ik wil niet dat ze mijn 'oef'-geluid uit de game halen. (...) Ik zal wel redelijkerwijs gecompenseerd moeten worden en ik ben nooit goedkoop geweest", zegt hij met een smileyemoticon daarachter.

Het is niet duidelijk of Tallarico inderdaad ooit een licentiedeal met Roblox Corporation heeft gehad. Fans vragen zich hoe dan ook af waarom het bedrijf geen deal wist te sluiten voor het geluidseffect. Roblox is een van de populairste gameplatformen van de afgelopen jaren en volgens critici zou het geluid, dat ondertussen een eigen leven is gaan leiden, daarom gewoon aangekocht moeten worden door het bedrijf. Onder de hashtag #SaveTheOOF proberen fans aandacht voor het probleem te vragen. Het is niet bekend wat Roblox Corporation eventueel zou moeten betalen voor een licentiedeal met Tallarico.