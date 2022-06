Roblox Corporation neemt Discord-concurrent Guilded over

Roblox Corporation, het bedrijf achter de user-generated content-game Roblox, neemt Guilded over. Dat is een chatdienst die is bedoeld voor competitieve gamers en concurreert met Discord.

Roblox en Guilded maken in de aankondiging niet bekend welk bedrag met de overname gemoeid is. De chatdienst blijft opereren als een onafhankelijke productgroep, belooft Roblox. Eli, de ceo van Guilded, behoudt de leiding van de chatdienst.

Eli meldt in een aparte blogpost dat de overname er op de lange termijn voor moet zorgen dat ze Guilded 'nog sneller kunnen verbeteren', en aan 'meer ambitieuze projecten' kunnen werken. De oprichter schrijft daarbij dat er verder niets verandert aan de dienst; Guilded blijft bestaan als losstaand product. "Iedereen, inclusief communities, partners en botontwikkelaars, kan Guilded blijven gebruiken op dezelfde manier als nu."

Guilded werd in 2017 opgericht als een concurrent voor Discord. De chatdienst is speciaal bedoeld voor gamers en biedt onder andere spraak- en videogesprekken, geïntegreerde kalenders, planningstools voor gamesessies met vrienden, en meer. Het bedrijf bracht in maart ook een api uit om de ontwikkeling van bots voor het platform te vereenvoudigen.