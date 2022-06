Crucial lijkt over te stappen op langzamer qlc-nand voor P2-ssd

Crucial lijkt te zijn begonnen met het leveren van P2-ssd's met qlc-nand, terwijl deze aanvankelijk werd uitgebracht met tlc-chips. Het is niet duidelijk of Crucial volledig is overgestapt op qlc-nand, of dat het bedrijf tegelijkertijd nog steeds tlc-varianten produceert.

De qlc-varianten werden opgemerkt en getest door Tom's Hardware, dat schrijft dat de prestaties fors lager uitvallen dan de tlc-modellen. Crucial zou daarnaast, naast het gebruik van qlc-nand, niets hebben veranderd aan de drives. Zo is de modelnaam nog steeds hetzelfde. Hierdoor kunnen gebruikers niet van tevoren zien welke variant ze kopen. Bovendien zijn veel reviews gebaseerd op de snellere tlc-modellen, wat tot verwarring kan leiden.

De prestatieverschillen wijken volgens Tom's Hardware per test af, maar in bepaalde tests zou de P2-drive met qlc tot viermaal langzamer zijn dan de tlc-variant, bijvoorbeeld bij het kopiëren van een zip-bestand van 6,5GB. Daarbij haalde het qlc-model een snelheid van 98MB/s, ten opzichte van 428MB/s met de originele Crucial P2. Ook bij een DiskBench-run met een bestand van 50GB is de qlc-drive aanzienlijk langzamer.

Het qlc-model beschikt verder over meer slc-cache, met een hoeveelheid van 135GB tegenover de 24GB van de P2 met tlc-nand. De tlc-variant was echter nog steeds sneller, en de schrijfsnelheden van de qlc-variant verlaagden meer dan het tlc-model nadat de slc-cache vol raakte.

Crucial laat aan Tom's Hardware weten dat het bij zijn prestatieclaims rekening heeft gehouden met een eventuele overstap op qlc-nand. Bij release adverteerde de fabrikant met schrijfsnelheden van 940MB/s, terwijl die volgens Tom's Hardware in de praktijk twee keer zo hoog zijn op een P2 500GB-ssd met tlc-nand. De qlc-prestaties zouden meer in lijn met de geadverteerde snelheden zijn.

Het is verder niet bekend of Crucial alleen nog maar qlc-varianten van de P2-ssd produceert. Crucial meldde in 2020 al in een statement dat ze op termijn zouden kunnen overstappen op een 'mix van tlc en qlc'. Het bedrijf meldde vorig jaar aan PC Gamer: "De Crucial P2 SSD maakt momenteel gebruik van Microns tlc-geheugen, maar kan na verloop van tijd een mix van Microns tlc- en qlc-nand bevatten. Door typen nand met verschillende capaciteiten te mixen, zijn we in staat om productaanpassingen en -beslissingen te maken op basis van opkomende en veranderende technologie, voorkeurscapaciteiten en flexibiliteit om aan te sluiten bij bewegingen van de totale markt."