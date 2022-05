Micron investeert 129 miljard euro in ontwikkeling en productie van geheugen

Micron wil in de komende tien jaar omgerekend meer dan 129 miljard euro investeren in het ontwikkelen van geheugenchips. Dit geld moet ook gebruikt worden voor het maken van nieuwe geheugenchips. Het bedrijf overweegt verder een nieuwe fabriek in de VS te bouwen.

Met de investering van ruim 150 miljard dollar zegt Micron zich te willen richten op 'de stijgende vraag naar geheugen dat essentieel is voor al het computergebruik'. Groeimarkten als 5G en kunstmatige intelligentie zullen de vraag naar geheugen en opslag nog verder doen stijgen, verwacht het bedrijf. Micron kijkt daarbij naar datacenters, automotive 'en diverse gebruiksapparaten'.

Het bedrijf kijkt ook naar uitbreiding van zijn fabrieken, mogelijk in de Verenigde Staten. Micron zegt wel dat de locatie van een nieuwe fabriek afhangt van onder meer overheidssteun. "Het maken van geheugen in de Verenigde Staten kost 35 tot 45 procent meer dan in goedkopere markten", schrijft het bedrijf. Financiering en fiscaal aantrekkelijke investeringsvoorwaarden zijn daarom 'kritisch'.

Micron zegt nu onderzoek te doen in dertien landen en jaarlijks miljarden in onderzoek te investeren. Het grootste deel van dit geld zou naar onderzoek in de VS gaan. Tegen Reuters zegt Microns chief business officer Sumit Sadana dat geheugenchips nu dertig procent uitmaken van de wereldwijde halfgeleidermarkt, maar dat 'slechts' twee procent in de Verenigde Staten gemaakt wordt. Volgend jaar wil het bedrijf vijftien miljard dollar investeren, waarvan drie miljard in onderzoek.