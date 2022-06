Discord-bot Groovy stopt maandag met werken na sommatie Google

Discord-bot Groovy houdt er maandag mee op. De ontwikkelaar kreeg een dreigbrief van Google, omdat de bot gebruikers in staat stelt audio van YouTube af te spelen zonder advertenties. Dat is tegen de gebruiksvoorwaarden van YouTube.

De ontwikkelaar geeft betalende gebruikers de komende weken een refund, zegt hij in een bericht op de eigen server die The Verge al eerder publiceerde. Groovy gaat maandag offline, bijna een week na de aankondiging van de ontwikkelaar. De bot heeft vijf jaar gefunctioneerd en heeft op ongeveer 16 miljoen servers gestaan.

Het is onbekend wat er zal gebeuren met vergelijkbare bots en software. The Verge merkt op dat Rhythm nog wel actief lijkt, terwijl diverse YouTube-downloaddiensten afgelopen weken juist zijn verdwenen. YouTube-moederbedrijf Google bevestigt de actie tegen Groovy, maar heeft niets gezegd over een grotere actie tegen software die de gebruiksvoorwaarden van YouTube schendt. Bots als Groovy en Rhythm maken het mogelijk om met gebruikers in een gezamenlijk kanaal samen muziek te luisteren via diverse diensten, waaronder YouTube.