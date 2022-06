Clubhouse voegt ruimtelijke audio toe aan app en maakt dat standaard

Audiochatapp Clubhouse krijgt de functie om gesprekken met ruimtelijke audio te laten horen. Daardoor zal audio van personen van een bepaalde plek lijken te komen. Dat moet het makkelijker maken om stemmen te onderscheiden.

De functie komt eerst uit op iOS en later ook op Android, meldt Clubhouse. Het wordt de standaardmanier van gesprekken volgen binnen de app. Er komt wel een optie om het uit te zetten in de instellingen, maar als gebruikers oortjes of een koptelefoon gebruiken, staat het standaard aan. Op iOS gebeurt dat in de komende weken, wanneer de functie op Android precies beschikbaar komt, is niet bekend.

De functie moet werken door de audio van stemmen niet gelijk te verdelen over het linker- en rechterkanaal en bovendien de timing van het geluid iets aan te passen. Dat werkt met HRTF. Dat moet de illusie geven dat de personen die horen bij de stemmen op een bepaalde plek in een 3d-ruimte om de gebruiker heen zijn. Dat moet het onderscheiden van die stemmen makkelijker maken, omdat er een ruimtelijke associatie bij zit. Bovendien moeten gesprekken daardoor echter voelen.

Clubhouse kwam vorig jaar uit voor iOS en werd erg populair. De app laat gebruikers chatruimtes maken, waarin de hosts met elkaar kunnen spreken. Andere gebruikers kunnen deze ruimtes indien toegestaan ook betreden, maar kunnen alleen naar het gesprek luisteren. Inmiddels heeft de app concurrentie van verschillende bedrijven, die de functionaliteit van Clubhouse in hun respectievelijke platforms hebben verwerkt. Zo introduceerde Twitter eerder dit jaar Spaces, kwamen Facebook en Discord met Clubhouse-achtige functies en introduceerde Spotify zijn Greenhouse-audiochatapp.