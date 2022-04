Facebook voegt 22 juni podcasts toe aan platform

Facebook gaat vanaf 22 juni podcasts aanbieden op zijn platform. Vanaf die datum kunnen Facebook-pagina de rss-feed van hun podcast koppelen aan Facebook. Daardoor wordt automatisch een bericht geplaatst wanneer er een nieuwe podcastaflevering verschijnt.

Facebook meldt de aanstaande release van deze functie in een e-mail aan eigenaars van een podcastpagina op het platform, die is ingezien door The Verge. Wanneer gebruikers hun podcastfeed koppelen, worden alle afleveringen van deze podcast automatisch toegevoegd aan hun Facebook-pagina. De afleveringen worden getoond in een los podcastsegment op de pagina in kwestie. Het bedrijf publiceerde eerder dit jaar al een afbeelding van een dergelijke feed.

Podcastmakers kunnen er eventueel voor kiezen om clips te laten maken. Dat zou vergelijkbaar zijn met de clips-functie van Twitch. Luisteraars kunnen daarmee korte fragmenten uit een podcastaflevering knippen en dat fragment vervolgens delen op Facebook. Deze functie is opt-in.

Om hun afleveringen te integreren in Facebook, dienen podcastmakers verder akkoord te gaan met de gebruikersovereenkomst van de functie, merkt The Verge op. Deze zijn 'relatief standaard', maar geeft Facebook onder andere het recht om afgeleide werken van podcasts te maken, zo schrijft de techwebsite. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om afleveringen in bepaalde formats te delen.

Facebook maakte eerder al bekend dat het inzet op audiofuncties. Het bedrijf kondigde in april een Clubhouse-achtige functie aan, genaamd Live Audio Rooms. Gebruikers kunnen ook 'Soundbites' opnemen en delen in de app. Dat zijn korte audiofragmenten. Het platform kondige in april ook al aan dat gebruikers op termijn podcasts zouden kunnen luisteren via Facebook.