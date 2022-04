Facebook test pop-up in VS die gebruikers vraagt of vriend 'extremist wordt'

Facebook is in de Verenigde Staten bezig met een test om gebruikers een pop-up te tonen met de vraag of ze bezorgd zijn dat een vriend extremist wordt. Het bedrijf bevestigt de test en meldt dat het onderdeel is van verschillende maatregelen om extremisme op Facebook te weren.

Afgelopen week verscheen bij sommige gebruikers voor het eerst de melding met daarin de vraag 'ben je bezorgd dat iemand die je kent extremist wordt?'. Tegenover CNN bevestigt Facebook de test met de pop-up. De test is onderdeel van een programma van Facebook om extremisme op het platform te weren.

Volgens Facebook-woordvoerder Andy Stone is het de bedoeling dat Facebook "hulp gaat bieden aan gebruikers die mogelijk in aanraking zijn gekomen met extremistische content of mogelijk iemand kennen die risico loopt". Volgens Stone wordt voor dit initiatief samengewerkt met organisaties en experts.

De melding stuurt gebruikers door naar een pagina waar ze worden verwezen naar verschillende organisaties die (online) haat proberen tegen te gaan. Zo staat er een hulpgroep tussen die mensen helpt om weg te gaan bij gewelddadige, extreemrechtse groeperingen.

Facebook krijgt met regelmaat kritiek over hoe het omgaat met haatdragende en gewelddadige content op het platform. Volgens critici doet Facebook niet genoeg om schadelijke content te verwijderen en zijn gebruikers te beschermen.