Instagram test plaatsen van posts op feed via desktopbrowser

Instagram laat bij wijze van een test een beperkt aantal gebruikers posts plaatsen op hun feed via de desktopbrowser. Gebruikers moeten hiervoor geen workaround of instellingen veranderen. Instagram wil naar eigen zeggen de ervaring via de desktopbrowser verbeteren.

Ontwikkelaar en reverse engineer Alessandro Paluzzi ontdekte de functionaliteit al meer dan een maand geleden. Toen ging het volgens hem nog om een interne test van het bedrijf. Via andere Twitteraars kwam hij vervolgens te weten dat Instagram de functie had geactiveerd bij een aantal gebruikers die plots posts op hun Instagram-feed konden plaatsen via de desktopbrowser.

Het socialemediabedrijf bevestigde aan Engadget dat het de functie inderdaad aan het testen is bij een aantal gebruikers. "We weten dat heel wat mensen Instagram gebruiken via hun computer. Om de ervaring via de computer te verbeteren testen we nu de mogelijkheid om foto's te plaatsen via de desktopbrowser," klonk het bij monde van een vertegenwoordiger. Wanneer de functionaliteit voor iedereen beschikbaar wordt, is niet duidelijk.