Instagram gaat alle gebruikers verplichten hun geboortedatum in te vullen

Instagram gaat gebruikers verplichten om geboortedatum in te vullen. Dat doet het bedrijf naar eigen zeggen om minderjarigen op het platform te beschermen. Aanvankelijk kunnen gebruikers weigeren, maar uiteindelijk wordt dit verplicht.

Instagram geeft aan dat gebruikers momenteel alleen nog in bepaalde scenario's worden gevraagd om hun geboortedatum in te vullen. Gebruikers krijgen een aantal keer een melding te zien om hun verjaardag te delen wanneer ze de Instagram-app openen, maar deze is vooralsnog vrijblijvend. Ook als gebruikers afbeeldingen of video's willen bekijken die mogelijk 'gevoelig' zijn, worden ze gevraagd om hun leeftijd te delen. Op termijn worden gebruikers echter verplicht om hun geboortedatum te delen met de dienst. Als ze dat niet doen, dan kunnen ze het platform niet gebruiken, totdat ze wél hun verjaardag instellen.

Het bedrijf vraagt nieuwe gebruikers al sinds 2019 om hun geboortedatum, maar verplichtte dit nog niet voor gebruikers die de dienst voor die tijd al gebruikten. Met deze verplichting hoopt het bedrijf naar eigen zeggen om minderjarige Instagram-gebruikers te beschermen. Het bedrijf neemt al enkele maatregelen voor minderjarigen. Zo kunnen volwassen gebruikers geen berichten sturen aan minderjarigen die hen niet volgen. Profielen van gebruikers die jonger zijn dan zestien, worden sinds vorige maand ook standaard op privé ingesteld.

Instagram erkent verder dat 'gebruikers een nepverjaardag kunnen delen'. Het bedrijf gaat naar eigen zeggen kunstmatige intelligentie inzetten om te detecteren of gebruikers een neppe geboortedatum delen. Het algoritme daarvoor zou onder andere verjaardagswensen op het platform controleren, maar gaat verder nog niet in op de werking van het systeem.

Op termijn kunnen bepaalde gebruikers ook gevraagd worden om hun leeftijd te 'verifiëren'. "In de toekomst, als iemand ons vertelt dat hij of zij boven een bepaalde leeftijd is, en onze technologie vertelt ons iets anders, zullen we hem of haar een menu met opties laten zien om zijn leeftijd te verifiëren", aldus Instagram. Deze maatregel zou nog in een beginfase zitten en het bedrijf deelt hierover binnenkort meer details.

Afbeeldingen via Instagram