Instagram stelt contentfilters standaard strenger in voor gebruikers onder de 16

Instagram gaat nieuwe gebruikers die jonger dan 16 zijn automatisch voorzien van zijn strengste contentfilter, waarbij ze zo min mogelijk 'gevoelige content' zien. Bestaande gebruikers van jonger dan 16 krijgen een aanbeveling in de app om dit ook in te schakelen.

Instagram contentfiltersDe filters reguleren de hoeveelheid content die gebruikers zien die van een seksuele of gewelddadige aard is. Deze instelling heeft drie niveaus: minder, standaard en meer. De bewoording van Meta-dochter Instagram lijkt erop te wijzen dat dit filterniveau na inschrijving door de gebruiker aangepast kan worden, ook als de gebruiker onder de 16 is. Bestaande gebruikers krijgen in de interface de suggestie om ook over te stappen op dit filterniveau. Daartoe worden ze 'aangemoedigd', dus van een verplichting is geen sprake.

De filters zijn van toepassing op de Instagram-secties Explore, Reels, Feed, search en hashtag. Dat zijn alle secties waar algoritmes van Instagram een selectie maken welke content te tonen aan de gebruiker.

Hoewel deze aanpassingen vastberaden gebruikers niet zullen weerhouden om minder strenge filters in te stellen, gelden al wel wat hardere beperkingen daarvoor. De 'meer'-filterinstelling is alleen voor gebruikers van 18 jaar of ouder. Indien een gebruiker zijn of haar leeftijd in het profiel wil veranderen van onder de 18 naar boven de 18, is een leeftijdsverificatie vereist, vaak inclusief foto van een identiteitsbewijs. Er zijn echter ook andere opties.

Het is niet de eerste maatregel die getroffen wordt om het platform kindvriendelijker te maken. Accounts van gebruikers onder de 16 zijn standaard afgeschermd en volwassen gebruikers kunnen niet meer zomaar DM's sturen naar tieners.

Grote socialmediaplaformen als Instagram hebben vrijwel altijd te maken met overheden die roepen om strengere moderatie. Vanwege de omvang van deze platformen is dit geen kleine opgave. Toch doen de platformen hier goed aan om er toch aan te werken. In het verleden hebben overheden al opgetreden tegen dergelijke platformen naar aanleiding van een gebrek aan moderatie.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 26-08-2022 09:04 43

26-08-2022 • 09:04

43

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Reacties (43)

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Revres 26 augustus 2022 09:15
Is het zo dat overheden veel kunnen roepen, de bedrijven veel kunnen instellen maar dat dat de jongeren (kinderen) van deze wereld veel te nieuwsgierig zijn en je dit niet tegen gaat houden? Net zoals iedereen dat op die leeftijd is? Natuurlijk moet je zo veel mogelijk doen om ze te "beschermen" tegen grove gewelddadige en seksuele zaken (tot een bepaalde hoogte).

Het grootste deel van de kijk op de wereld krijg je hoe dan ook mee vanuit je opvoeding en omgeving.

[Reactie gewijzigd door Revres op 22 juli 2024 13:46]

Bulls @Revres26 augustus 2022 09:24
Zoiets is enkel mogelijk met een true ID voor internet, iets wat Ursula von der Leyen graag ziet. Een soort internet bewijs gekoppeld aan je echte identiteit, daarmee kun je op basis van je leeftijd content laten filteren. En zonder dat ID geen toegang. Voor dit soort zaken zal het vast gepromoot worden samen met cybercrime. Maar ik gruwel van het idee. China praktijken.

[Reactie gewijzigd door Bulls op 22 juli 2024 13:46]

IStealYourGun @Bulls26 augustus 2022 09:57
UK praktijken.
En eigenlijk ook België praktijken want bedrijven zouden accounts ook kunnen koppelen aan een e-id. Mogelijk sinds 2004!
Bulls @IStealYourGun26 augustus 2022 10:00
Ja klopt, maar stel dat het overal voor alles gebruikt moet worden? Een soort loader via je provider. Inloggen voordat je op internet gaat, geen nicknames geen anoniem account, geen IStealYourGun maar Bram vd Meer of wat dan ook.
sjongenelen @Bulls26 augustus 2022 14:38
Tsjah, ik ben voor anonimiteit, maar niet voor niet herleidbaar zijn.
Je mag prima iemand anders spelen, maar als je vals speelt weet men je te vinden :9~
tweakert4plus @sjongenelen27 augustus 2022 10:42
contradictio in terminus
sjongenelen @tweakert4plus27 augustus 2022 11:20
Ja, ik had het beter kunnen verwoorden als wel privé, niet anoniem
Stroper @IStealYourGun27 augustus 2022 17:27
Een bedrijf in België niet zomaar je identiteitskaart opvragen, laat staan uitlezen.
De enigste uitzondering is als je een SIM-kaart wil kopen, bij banken en je werkgever om anonimiteit tegen te gaan.

Sommige winkels(Mediamarkt) hebben het als een soort klantenkaart proberen in te voeren, maar in dat soort winkels/bedrijven mag je gerust zeggen: "Neen, je krijgt mijn ID-kaart niet, en ja mag hem ook niet uitlezen. Einde discussie.
Alxndr @Revres26 augustus 2022 09:37
Volgens mij is het idd onmogelijk maar ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe erg herhaling op het onderbewuste werkt.

Dergelijke filters beschermen in ieder geval alle mensen (kinderen) die niet nieuwsgierig zijn/actief op zoek gaan.

Wat betreft opvoeding en omgeving, ik wil nog wel toevoegen dat leeftijdsgrenzen natuurlijk arbitrair zijn, het ene kind kan op zn 15e al goed met sexualiteit in al zn vormen omgaan, de ander worstelt daar op zn 35e nog mee.

Wel een goed plan dat de instellingen verandert kunnen worden, volgens mij voorkom je daar mee dat kids op donkerdere plekken van het internet terecht komen.

(Tip aan de jongeren hier, bedenk je vantevoren dat je sommige dingen gewoon echt niet niet wil zien, je kunt dingen namelijk niet ont-zien)
HerrPino @Alxndr26 augustus 2022 10:05
het ene kind kan op zn 15e al goed met sexualiteit in al zn vormen omgaan
Ik denk wel dat sociale media hier een rol in spelen. Sociale media, zoals Instragram, schuiven zelfs een vrouwentepel onder het kopje 'ongepast/onzedelijk'.

Als je een foto zou plaatsen van een man en een vrouw met ontbloot bovenlichaam, waarbij de man grotere borsten heeft dan de vrouw ... dan moet de vrouw haar tepels bedekken. I-di-oot. Dat draagt niet op een positieve wijze bij aan een gezonde (seksuele) ontwikkeling. Wat dat betreft hebben ze bij sociale media zelf nog heel wat te leren.
litebyte
@HerrPino26 augustus 2022 10:34
Het veel grotere probleem is - dat zien helaas weinigen. Is dat bedrijven als facebook (schuilnaam meta) steeds meer de moraal bepalen, wars van culturele waarden en normen, wetten of regelgeving. Los ervan dat ze de publieke opinie enorm sturen.

Dat is gevaarlijke ontwikkeling, zeker ook omdat veel overheden het prima vinden
lplesage @litebyte26 augustus 2022 11:32
Ik vind dat de gebruiker moet kunnen bepalen wat hij of zij wil zien, en dus ook de mogelijkheid om alle porno uit te sluiten, want spam is het grootste probleem van Meta's producten. Je kan wel zeggen dat je je profiel op privé kan zetten, maar dat lost het probleem niet op.
litebyte
@lplesage26 augustus 2022 13:38
Het is ook een lastige kwestie. Uw voorbeeld geeft dat goed aan.
"..om alle porno uit te sluiten..."
Wat voor u en mij mogelijk erotisch getint (laten we het gewoon naakt noemen, net als in de normale - zegmaar het pre-meta tijdperk) is voor een ander porno. Dat is sterk afhankelijk van de geldende cultuur, waarden en normen.

Die bepaling is internationaal niet aan meta, wettelijk niet, en al helemaal niet (VS) moraal gerelateerd. Nu kan je zeggen ja maar dat zijn de gebruikersvoorwaarden, en als je daar niet mee eens bent, dan gebruik je het maar niet. Dat is natuurlijk zo, maar omdat de publieke opinie beinvloeding van bedrijven zoasl meta (facebook/instagram) zo enorm groot is, moet je als overheid alleen uit bescherming van je eigen culturele waarden en normen dit soort bedrijven op z'n minst zeer strenge voorwaarden opleggen m.b.t. opereren. Beste kun je het gewoon verbieden. Dat was allang gebeurd als meta in Chinese handen zou zijn. Mede om de redenen (beinvloeding) die ik hierboven aangeef.
lenwar
@litebyte29 augustus 2022 09:46
Ik snap wat je bedoelt, maar dat gevoel heb ik dus zeker niet. Ik heb juist eerder het gevoel dat social media de reguliere media en de Amerikaanse publieke opinie (volgens diezelfde media) volgt.

Commerciële bedrijven volgen heel erg de (politiek correcte) media. Zaken als dat bijvoorbeeld enige vorm van (vrouwelijk) bloot absoluut not done zijn (mannentepels zijn blijkbaar wel oké) komt waarschijnlijk voornamelijk voort uit de religieuze achtergrond van de VS.

https://wikiless.org/wiki...the_United_States?lang=en
90% van de Amerikanen gelooft in (een) God
65% stelt dat religie een belangrijk deel van hun leven is
43% gaat minimaal 1x in de week naar een kerk
61% bidt minimaal wekelijks

Dat zijn serieus grote getallen. Met die losse statistiekjes, kan je wel stellen dat de kerk(en) veel invloed hebben op de publieke opinie en publieke moraliteit. Als de kerken van mening zijn dat 'bloot' onzedelijk is, dan gaan de bedrijven daar zeker in mee.
Uiteraard is er vervolgens een wisselwerking dat als er op tv/social media erg moeilijk wordt gedaan met bloot, dat dat effect dan wordt versterkt. Het is mogelijk eerder een zelfversterkende cirkel dan een oorzaak.

In Europa zijn we over het algemeen wat makkelijker als het gaat om bloot
https://wikiless.org/wiki/Religie_in_Nederland?lang=nl
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82904NED?q=religie

45% is religieus
8% gaat vaker dan 1x per week naar een kerk


Dit is de keerzijde van het feit dat alle grote techbedrijven, of in elk geval de socialmediabedrijven een Amerikaanse achtergrond hebben en die worden dan redelijkerwijs mondiaal opgelegd.

Kijk naar bijvoorbeeld een paar jaar terug met het hele gebeuren rondom Zwarte Piet (N.B. Ik wil geen discussie over wel of niet zwart geschminkt en of dat wel of niet 'fout' is opstarten). Je zag gebeuren dat zo'nbeetje iedere vorm van de 'klassieke Piet' werd geweerd op social media. Apple had zelfs een app verwijderd waarin je een foto van jezelf kon bewerken en dat er dan een Piet naast/achter je stond.
De Amerikaanse media heeft op een één of andere manier een vergelijking gemaakt met Blackface.
Voor degenen die niet bekend zijn met wat Blackface nou 'echt' was. Er staan een paar filmpjes op Youtube van 'The Minstrel Show'. Dit was een soort variate programma.
https://yewtu.be/watch?v=_ns0jmBaecU
https://yewtu.be/watch?v=NT8yUhtZoXA

Als je naar bovenstaande filmpjes kijkt ziet iedereen dat blackface als karakter(type) helemaal niets met Zwarte Piet te maken heeft behalve dan de kleur schmink op het gezicht. Echter was de Amerikaanse media van mening dat er wel een vergelijking in zat en zodoende vloeide dat uit naar de social media. Want de social media wil per definitie niet de reguliere media hen neerzet als 'promotor van discriminatie' enzovoorts.
locke960 @Revres26 augustus 2022 09:38
Natuurlijk vinden die kinderen de echte 'gevoelige content' heus wel op het internet. En natuurlijk kunnen ze die filters uitschakelen, als ze dat willen.
Dat betekent nog niet dat je ze dan maar continu met zulke dingen moet confronteren. Ze zitten de godganse dag op social media. Een default filter lijkt me zinnig. Als ze eenmaal behoefte krijgen aan zulke content is het vroeg genoeg.
litebyte
@Revres26 augustus 2022 09:23
Ik vind vooral dat je als ouder verantwoordelijkheid hebt. Mijn kinderen rookten, dronken en gebruikten geen verslavende, publieke opinie manipulerende spyware troep vertaald als social media van facebook (schuilnaam meta) omdat ze het niet mochten. Ze hadden en nog steeds hebben hun eigen eenvoudige wordpress blog waar ze alles op gooien, tja niet gratis (zo'n 20 Euro per jaar) maar qua privacy en zelf bepalen wat je wel/niet post zonder reclame prima.

Nu zijn ze net boven de 18 en hebben ze geen enkele behoefte in meta troep.
DR!5EQ @litebyte26 augustus 2022 10:00
Daarmee verbied je dus dingen. Ik denk dat de jeugd veel meer gebaat is bij hoe ze ermee om moeten gaan en ze te leren wat eigenwaarde betekent en ze dus niet met de meute mee hoeven te lopen.
litebyte
@DR!5EQ26 augustus 2022 10:19
Klopt, zo hebben we onze kinderen opgevoed. Heel duidelijk geleerd dat ze dingen niet of wel mogen zonder eindeloze discussies, compromissen, uitzonderingen of beloningen. Tot dat ze volwassen werden. Heeft ze niet geschaad, ze zijn erdoor niet mentaal of fysiek extra belast. En als voordeel, ze zijn nu volledig meta-vrij en hebben ook totaal niet de behoefte om dit te veranderen.

Iedereen voedt zijn/haar kinderen op eigen manier op, bij ons ging dit zo prima.
Lawrentium @litebyte26 augustus 2022 09:55
Helemaal mee eens, maar het hangt ook af van de invloedsfeer waar je kinderen in zitten. Dat heb je simpelweg niet altijd onder controle. Op school bijvoorbeeld, maar denk ook aan gescheiden ouders. Een ouder die social media verheerlijkt zal waarschijnlijk veel 'hipper' over komen.
litebyte
@Lawrentium26 augustus 2022 10:24
Jij geeft je over aan zoiets aan social media - dat er sociale druk is of in ieder geval kan zijn - om wat voor (mentale) reden dan ook om hierin mee te gaan, dat klopt. Overheden hrebben helaas hier nog nauwelijk invloed op, willen dat ook helemaal niet. Daarom hebben we onze kinderen zelf op tijd geleerd wat zoiets als facebook, tiktok of instagram is. Gevaar ervan hebben we net als bij roken en drinken goed uitgelegd.

We zijn absoluut niet tegen social media in het algemeen overigens. Youtube wordt hier thuis veel gebruikt.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 13:46]

killerbie @Revres26 augustus 2022 09:19
Zonder het internet had ik nooit geweten dat het niet de ooievaar of de bloemkolenboer was die me op de wereld gebracht heeft.
Da_Leroy @killerbie26 augustus 2022 10:30
Maar de melkboer?
Golikell @Da_Leroy29 augustus 2022 13:32
Dat weet alleen de moeder van killerbie ;)
dok33 @Revres26 augustus 2022 09:44
Degenen die het perse allemaal willen zien, gaan het toch wel vinden, maar het is denk ik wel goed om te zorgen dat ze het niet 'per ongeluk' zien.

Mijn zoon(10) heeft al nachtmerries gehad omdat een vriendje hem een behoorlijk eng filmpje liet zien van een afgehakte arm die opgegeten werd. Niet iedereen heeft dezelfde behoefte aan gruwelijke zaken bekijken, en niet iedereen kan er goed tegen. Dat de ouders van dat vriendje het prima vinden dat hun kind het doet, wil niet zeggen dat mijn kind er ook aan blootgesteld kan worden.

Dus als zoiets gedeeld zou worden met mijn kind, en het dan weg gefilterd kan worden omdat hij (of ik) dat zo heeft ingesteld, dikke prima. Als hij zover is om dat wel te bekijken, kan ie de instellingen veranderen, of dat nou bij 12 of 16 is.
lenwar
@Revres26 augustus 2022 10:49
Dat klopt uiteraard. Als een jongere er naar op zoek gaat omdat ie nieuwsgierig is, gaat ie het toch wel vinden. Dat wil niet zeggen dat het continue naar die jongere toegegooid moet worden.

Het is dan fijn dat er mechanismen zijn die er in kunnen faciliteren dat de kans kleiner is dat je 'per ongeluk' op ongewenste zaken uit komt.

Kijk naar een mechanisme als 'Google Safe Search' of hoe het ook heet. In elk geval het vinkje dat de meeste porno en zo wegfiltert uit de zoekresultaten. Je kan hem met één klikje uitzetten, maar het feit dat hij standaard aan staat is denk ik wel een goede zet. De kans dat je het dan 'per ongeluk' tegen komt is een stuk kleiner.
HEY_DUDE @Revres28 augustus 2022 11:22
Nieuwsgierige kinderen kunnen toch wel vinden wat ze willen. Het is wat anders dat instagram hun feed volgooit met 18+ content.
Pianist1985 @Revres29 augustus 2022 01:14
Je moet je kinderen beschermd opvoeden en harde afspraken maken met mensen uit je omgeving met wiens kinderen ze bevriend zijn zodat je gezamelijk elkaars kinderen een veilige en toch sociaal prikkelende omgeving kunt bieden.

Ouders moeten gezamelijk een vuist maken tegen de degenerate corrumperende invloed van de compleet uit de klauwen gelopen moderne samenleving. Het is alleen al zo ver afgegleden dat dat niet meer genoeg is.

Om een voorbeeld te geven van hoe extreem dit al is: zoek eens het nummer W.A.P. van Cardi B. en Meghan Thee Stallion op. Je krijgt na 2 seconden spontaan zin om ze allebei met hun gleuf over de loop van een houwitser te trekken en dat ding af te vuren. En zelfs dat is nog te mild, maar helaas is er geen werkend exemplaar van de Schwerer Gustav (je weet wel, zo'n enorm spoorwegkanon) meer over. Vroeger werd zedelijkheid, bescheidenheid, ridderlijkheid en dienstbaarheid tot norm verheven. Tegenwoordig is het hoererij en hedonisme.

En onze verwerpelijke massamedia promoten dit soort crap gewoon ipv. het in niet mis te verstane woorden te veroordelen en dit soort degeneraat uitschot buiten de beschaafde maatschappij te verklaren, zoals zou horen.

[Reactie gewijzigd door Pianist1985 op 22 juli 2024 13:46]

Bulls 26 augustus 2022 09:14
Want toen wij nog geen 18 waren klikten we allemaal braaf op nee als de vraag gesteld werd of we 18+ waren.
Verwijderd @Bulls26 augustus 2022 09:20
Ik gok dat we straks enkel nog met een soort DigiD online kunnen komen. Uiteraard via de EU opgelegd.
lenwar
@Verwijderd26 augustus 2022 10:41
Voor sommige soort sites/diensten zou het misschien wel goed zijn als dat zo is denk ik. Dan niet DigiD, maar zoiets als eID ofzo. Het maakt het natuurlijk een stuk praktischer als een online slijter kan verifiëren of de eigenaar van een account daadwerkelijk ouder is dan 18.
Of zoals het geval van Instagram, is het misschien praktisch als Instagram daadwerkelijk kan zien of iemand de 12, 16 of 18 is gepasseerd.

N.B. Ik zeg dus nadrukkelijk niet dat Instagram al je persoonlijke gegevens moet ontvangen, gewoon alleen de bevestiging van je leeftijdscategorie. Net zoals die slijter. En het eID-systeem moet uiteraard niet doorkrijgen wat jij op Instagram post of leest, of hoe vaak jij iets bij die slijter besteld. Gewoon tijdens het aanmaken/verifiëren van het account.
Sterker nog. Dat eID systeem moet niet eens moeten opslaan dat de verificatie voor die slijter of Instagram heeft plaatsgevonden. (een id-kaart slaat tenslotte ook niet op wanneer je je leeftijd hebt laten verifiëren bij de koop bij een slijter of wanneer je je hebt gelegitimeerd om een postpakketje op te halen)

Uiteraard is het systeem vatbaar voor glijdende schalen, want nu slaan ze het niet op, maar straks misschien wel. Of achten we het wenselijk dat een klinisch geregistreerde alcoholverslaafde online alcohol moet kunnen kopen? (dat zou je in theorie op deze manier kunnen stagneren als je het verder trekt dan alleen maar één keer verifiëren bij het aanmaken). Maar goed. Even los van dit, wat ik uiteraard als een potentieel probleem zie, zie ik ook echt wel voordelen in zo'n soort mechanisme.
Bulls @lenwar29 augustus 2022 08:33
Er komt vast een soort Face ID Check die scant of de kijker zijn of haar uiterlijk overeenkomt met de leeftijd.
litebyte
@Verwijderd26 augustus 2022 09:38
eID....

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 13:46]

Bulls @Verwijderd26 augustus 2022 09:24
Ja denk ik ook. Ursula is fan van dat idee.
firest0rm @Verwijderd26 augustus 2022 09:36
In mijn optiek niet haalbaar. Puur om het feit dat men instaat is om een eigen versleutelde intranet te bouwen zoals TOR of Freenet.
TgR_KILLER @Verwijderd26 augustus 2022 09:47
Ben heel benieuwd hoe ze dat willen gaan doen met alle AVG / privacy regels die er zijn. Je op elke website met een ID aan moeten melden zodat je gegevens overal liggen, no thanks.

Misschien tijd om uit de EU te verhuizen xD.
Verwijderd @TgR_KILLER26 augustus 2022 09:58
Die regels worden vast wel aangepast door de EU om ‘onze democratie te beschermen’.
maxxer29 @TgR_KILLER26 augustus 2022 10:11
ja heb in belgie gewoont met dat eId en voor elke drol moet je dat ding in een kaartlezer steken.
Ziekenhuis - Mobiele Telcom providers.
En je weet niet eens welke data ze dan uitlezen van die kaart.
Via het web zie je nog wel welke toegang ze dan willen kwa info van die kaart , maar in winkels ziekenhuizen gemeentes niet.
Iblies @TgR_KILLER26 augustus 2022 11:33
Je denkt aan privacy….


Een partij als Facebook heeft naar eigen zeggen meer dan 2mld gebruikers, het overgrote deel is niet-westers en kijkt met name naar westerse media.

Op het moment dat ze het wat serieuzer moeten aanpakken zijn ze hun gebruikers kwijt, en bijbehorende omzet.


En de illusie dat het om de “gebruikers” gaat, verkopen ze goed. Facebook draait omzet en moet winst maken.

https://www.popsci.com/te...tive-content-control/?amp
The feature, called Sensitive Content Control, lets users choose if they want to see more or less “sensitive content” from people or accounts that they do not follow. “You can think of sensitive content as posts that don’t necessarily break our rules, but could potentially be upsetting to some people — such as posts that may be sexually suggestive or violent,” Instagram says in their press release.
Je gaat meer rommel krijgen van andere gebruikers,
en dat percentage moet omhoog naar ruwweg 30% naar eigen zeggen,
nieuws: Instagram draait omstreden wijzigingen in feed deels terug

Je weet al hoe laat het is als dit soort aanpassingen gedaan worden, er wordt niks teruggedraaid.
Pianist1985 @Bulls29 augustus 2022 01:28
Toen ik nog geen 18 was, bestond er geen social media en was je internet net snel genoeg om een 192kbps mp3 sneller te downloaden dan je 'm kon afspelen zodat je nummers direct vanuit de 'Incomplete' map van Soulseek kon luisteren terwijl ze gedownload werden. Dat was het toenmalige streamen.

En dan had je het gewoon over een breedbandverbinding, MxStream van KPN.

Het internet was toen helemaal niet in staat om 24/7 mensen bloot te stellen aan al die corrumperende onzin omdat het niet snel genoeg was om video's en hoge resolutie foto's in hoog tempo de wereld rond te laten gaan. Het internet draaide toen meer om tekst en minder om het visuele aspect en dat maakte het veel minder aantrekkelijk en dus ook minder dominant in het leven van de gebruikers.
ggj87 26 augustus 2022 09:22
Dan blijft er niet veel van Instagram over met zo'n filter
maxxer29 @ggj8726 augustus 2022 10:13
mooi zijn we daar ook weer vanaf nou de rest nog van Meta
mutley69 26 augustus 2022 12:53
Dat men dit moet doen bewijst het failliet van sociale media.
Bjorn89 26 augustus 2022 20:54
Zal Andrew Tate hier wat mee te maken hebben gehad?

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