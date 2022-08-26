Instagram stelt contentfilters standaard strenger in voor gebruikers onder de 16

Instagram gaat nieuwe gebruikers die jonger dan 16 zijn automatisch voorzien van zijn strengste contentfilter, waarbij ze zo min mogelijk 'gevoelige content' zien. Bestaande gebruikers van jonger dan 16 krijgen een aanbeveling in de app om dit ook in te schakelen.

De filters reguleren de hoeveelheid content die gebruikers zien die van een seksuele of gewelddadige aard is. Deze instelling heeft drie niveaus: minder, standaard en meer. De bewoording van Meta-dochter Instagram lijkt erop te wijzen dat dit filterniveau na inschrijving door de gebruiker aangepast kan worden, ook als de gebruiker onder de 16 is. Bestaande gebruikers krijgen in de interface de suggestie om ook over te stappen op dit filterniveau. Daartoe worden ze 'aangemoedigd', dus van een verplichting is geen sprake.

De filters zijn van toepassing op de Instagram-secties Explore, Reels, Feed, search en hashtag. Dat zijn alle secties waar algoritmes van Instagram een selectie maken welke content te tonen aan de gebruiker.

Hoewel deze aanpassingen vastberaden gebruikers niet zullen weerhouden om minder strenge filters in te stellen, gelden al wel wat hardere beperkingen daarvoor. De 'meer'-filterinstelling is alleen voor gebruikers van 18 jaar of ouder. Indien een gebruiker zijn of haar leeftijd in het profiel wil veranderen van onder de 18 naar boven de 18, is een leeftijdsverificatie vereist, vaak inclusief foto van een identiteitsbewijs. Er zijn echter ook andere opties.

Het is niet de eerste maatregel die getroffen wordt om het platform kindvriendelijker te maken. Accounts van gebruikers onder de 16 zijn standaard afgeschermd en volwassen gebruikers kunnen niet meer zomaar DM's sturen naar tieners.

Grote socialmediaplaformen als Instagram hebben vrijwel altijd te maken met overheden die roepen om strengere moderatie. Vanwege de omvang van deze platformen is dit geen kleine opgave. Toch doen de platformen hier goed aan om er toch aan te werken. In het verleden hebben overheden al opgetreden tegen dergelijke platformen naar aanleiding van een gebrek aan moderatie.