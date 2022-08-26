LastPass maakt melding van hack, maar wachtwoordresets zijn niet nodig

LastPass maakt melding van een datalek. Een hacker zou toegang hebben verkregen tot systemen van het bedrijf via een ontwikkelaarsaccount en hij zou delen van broncode en 'gepatenteerde technische informatie' buitgemaakt hebben, maar geen gebruikersgegevens.

LastPass onderstreept dat het 'op dit momenteel geen actie aanbeveelt aan gebruikers of administrators' van de dienst. Dit omdat master passwords en de inhoud van de kluizen schijnbaar niet buit zijn gemaakt. LastPass zegt dat niet in zulke absolute bewoordingen maar stelt dat er 'geen bewijs is gevonden van ongeautoriseerde toegang tot versleutelde kluizendata'. De inbraak vond twee weken geleden plaats.

Zoals bekend slaat LastPass de gegevens over zijn klanten versleuteld op. Dit zorgt ervoor dat een digitale inbreker, indien hij deze gegevens weet te bemachtigen, ze nog steeds moet ontsleutelen. LastPass zelf kan ook niet bij de gegevens van klanten, daarom zijn gebruikers ook permanent buitengesloten indien ze hun wachtwoord vergeten en de verschillende password recovery-opties geen soelaas bieden.

"In reactie op het incident hebben we maatregelen getroffen om de situatie te beperken en te mitigeren. We hebben een toonaangevend cybersecurity- en onderzoeksbedrijf in de arm genomen. Terwijl ons onderzoek gaande is, hebben we een staat van insluiting ingesteld en extra veiligheidsmaatregelen getroffen. We zien geen verder bewijs van ongeautoriseerde activiteit."