Instagram begint met video als manier van leeftijdsverificatie

Instagram begint in de VS met een manier om de leeftijd van gebruikers te verifiëren door een video te maken. Een algoritme probeert vervolgens de leeftijd in te schatten. Ook kan de gebruiker kiezen dat de software contacten vraagt om de leeftijd te verifiëren.

Daarmee zijn er drie manieren om een leeftijd te verifiëren in de VS, zegt Instagram. Behalve het uploaden van een ID-bewijs zoals rijbewijs of paspoort kan dat door contacten te laten vragen om de leeftijd te verifiëren en door een video te uploaden. Dat laatste is in samenwerking met het bedrijf Yoti. Dat heeft zijn algoritme getraind op een dataset van foto's over de hele wereld, waarbij behalve de leeftijd alle gegevens geanonimiseerd zijn.

De leeftijdsverificatie treedt op als gebruikers hun leeftijd wijzigen naar boven de 18 of juist onder de 18, zo zegt moederbedrijf Meta. Het gebeurt vooralsnog alleen in de Verenigde Staten. Instagram staat gebruikers toe vanaf 13 jaar, maar heeft wel beperkingen voor gebruikers tussen 13 en 17 jaar. Instagram zegt dat het de video meteen na de leeftijdsverificatie verwijdert. Een kopie van het ID-bewijs blijft wel versleuteld opgeslagen, zo zegt het bedrijf.