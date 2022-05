Instagram plaatst accounts van gebruikers onder de 16 automatisch op privé

Instagram plaatst accounts van mensen onder de zestien jaar binnenkort automatisch op privé. Hiermee wil Facebook een 'veiligere' online ervaring garanderen voor jongeren. Adverteerders kunnen binnenkort nog maar via drie parameters advertenties richten naar mensen onder de 18.

Met de maatregel die gericht is op gebruikers van jonger dan 16 jaar wil moederbedrijf Facebook het moeilijker maken voor ‘verdachte accounts’ om jonge mensen te vinden en er in contact mee te treden. Verdachte accounts zijn volgens Facebook accounts die 'recentelijk geblokkeerd of gerapporteerd zijn door een jonge gebruiker'. De optie om het account publiek te maken blijft wel aanwezig. De maatregel zal eerst ingaan in de Verenigde Staten, Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Het is niet duidelijk wanneer de rest van de wereld aan de beurt is.

Adverteerders krijgen voortaan ook restricties opgelegd. Zij zullen binnenkort enkel gericht kunnen adverteren naar jongeren onder de achttien jaar op basis van drie parameters: hun leeftijd, geslacht en locatie. Gericht adverteren via hun activiteit op andere websites of apps zal dan niet meer mogelijk zijn. Deze maatregel wordt de komende weken wereldwijd uitgerold en zal van kracht zijn op Instagram, Facebook en Messenger.