Instagram-gebruikers kunnen niet meer zomaar DM's sturen naar onbekende tieners

Facebook Messenger- en Instagram-gebruikers kunnen voortaan standaard geen privéberichten meer sturen naar onbekende gebruikers die jonger zijn dan zestien jaar. Voorheen gold deze restrictie enkel voor volwassen gebruikers.

Tieners kunnen door de invoering van deze regel standaard enkel nog persoonlijk benaderd of toegevoegd worden aan een groepsgesprek, indien ze diegene volgen of een 'connectie' met diegene hebben, aldus Meta. Er geldt bijvoorbeeld een 'connectie' als ze bevriend zijn op Facebook, of als ze bij elkaar in hun telefooncontactenlijsten staan.

Minderjarige gebruikers kunnen deze beperking via de instellingen wel uitschakelen. Als hun account onder ouderlijk toezicht staat, hebben ze wel toestemming van een ouder nodig om de instelling aan te kunnen passen. Hoewel deze optie in de meeste gevallen automatisch voor gebruikers jonger dan zestien jaar wordt ingesteld, is die leeftijdsgrens in 'sommige landen' verhoogd naar achttien jaar. Om welke landen het gaat, wordt niet genoemd.

Voorheen beperkte Meta enkel gebruikers die ouder waren dan negentien jaar om privéberichten te sturen naar gebruikers jonger dan zestien. Voor de bepaling van de leeftijd werd, naast de leeftijd die gebruikers opgaven bij het aanmaken van het account, ook 'machinelearningtechnologie' gebruikt.

Eerder heeft Meta ook ingevoerd dat gebruikers voortaan nog maar één privébericht kunnen sturen naar personen die ze niet volgen. Dat geldt niet alleen voor minderjarige, maar voor alle gebruikers. Meta werkt verder aan een functie die detecteert of gebruikers 'ongewilde of mogelijk ongepaste' foto's sturen naar minderjarigen, en die tieners moet 'ontmoedigen om zelf zulke foto's te sturen'. Het bedrijf belooft dat de end-to-endversleuteling hierbij intact blijft.