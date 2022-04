Facebook pauzeert werk aan kinderversie Instagram na kritiek

Facebook pauzeert het werk aan Instagram Kids, een versie van het platform die is bedoeld voor kinderen die jonger zijn dan dertien jaar. Het bedrijf blijft naar eigen zeggen wel werken aan zijn tools voor ouderlijk toezicht.

"Wij geloven dat het maken van 'Instagram Kids' het juiste is om te doen, maar we pauzeren het werk", schrijft het bedrijf in een blogpost. Instagram en diens moederbedrijf Facebook geven aan dat de bedrijven het kinderproject op een later moment opnieuw zullen evalueren. Het bedrijf wil zich in de tussentijd blijven richten op 'de veiligheid van tieners en het uitbreiden van functies voor ouderlijk toezicht'. Instagram wil naar eigen zeggen ook in gesprek gaan met ouders, beleidmakers en experts over de kinderversie van het platform.

Instagram blijft naar eigen zeggen van mening dat Instagram Kids 'belangrijk' is. Het bedrijf claimt onder andere dat kinderen 'steeds jonger telefoons krijgen' en hun leeftijd verkeerd aangeven bij apps die bedoeld zijn voor mensen van dertien jaar of ouder, om deze alsnog te kunnen gebruiken. "De realiteit is dat kinderen al online zijn, en wij geloven dat het ontwikkelen van leeftijdsgerichte ervaringen die speciaal voor hen zijn ontworpen veel beter is voor ouders dan de huidige situatie", stelt het bedrijf.

Het bestaan van Instagram Kids kwam in maart al aan het licht, toen interne memo's over het project uitlekten naar de pers. Facebook bevestigde vervolgens dat het werkte aan deze Instagram-kinderversie, waarop Amerikaanse officieren van justitie het bedrijf in een brief aandrongen om het werk hieraan stop te zetten.

Meer recent publiceerde The Wall Street Journal een serie artikelen over Facebook en Instagram. De krant publiceerde onder andere een artikel over een onderzoek van Instagram zelf, dat uitwijst dat het platform schadelijk kan zijn voor tieners. De app zou bij tienermeisjes bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan onzekerheid over hun lichaam.

De berichtgeving riep opnieuw vragen over Instagram Kids op bij beleidsmakers. Amerikaanse senatoren stuurden na publicatie van het Wall Street Journal-artikel een brief naar Facebook-ceo Mark Zuckerberg, waarin het bedrijf wederom werd opgeroepen om zijn plannen voor Instagram Kids te schrappen. Facebooks hoofd veiligheid moet donderdag ook getuigen voor het Amerikaanse Senaat, schrijft CNBC. Instagram heeft eerder al gereageerd op de berichtgeving van The Wall Street Journal. Het bedrijf vindt onder andere dat het artikel van de krant enkel de negatieve aspecten van het onderzoek uitlicht. Facebook publiceerde zondag een nieuwe blog waarin het bedrijf zegt dat de krant het onderzoek verkeerd heeft geïnterpreteerd.