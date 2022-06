Hoofd Instagram gaat getuigen voor Amerikaanse Senaat over effect op tieners

Het hoofd van Instagram, Adam Mosseri, gaat voor het eerst getuigen voor een deel van de Amerikaanse Senaat. De hoorzitting vindt over twee weken plaats en zal gaan over het effect van Instagram op vooral jongere gebruikers.

Mosseri gaat volgens moederbedrijf Meta vooral vertellen over de stappen die Instagram zet om het negatieve effect op tieners te verminderen, schrijft The New York Times. De voorzitter van de Senaatscommissie noemt de getuigenis 'significant' op de weg naar wetgeving 'die platformen veiliger moet maken'. Mosseri heeft niet eerder getuigd bij Amerikaanse wetgevers. De hoorzitting moet over ongeveer twee weken plaatsvinden, in de week van 6 december.

Het negatieve effect dat Instagram heeft op tieners kwam naar buiten via interne onderzoeken die klokkenluider Frances Haugen dit najaar naar buiten bracht. Vorige week maakten acht Amerikaanse staten bekend onderzoek te toen naar de negatieve impact van het platform op tieners.

De Senaatscommissie wil vooral horen hoe het algoritme van Instagram tieners schadelijke 'rabbit holes' in stuurt door telkens meer van hetzelfde soort schadelijke posts te laten zien. De commissie wil dat dergelijke algoritmes transparanter worden om zo te zien hoe die schadelijke effecten proberen te minimaliseren.