Gerucht: Motorola gaat als eerste 200-megapixelcamerasensor in smartphone zetten

De eerste telefoon met een 200-megapixelcamerasensor zou van Motorola zijn en volgend jaar uitkomen. Dat meldt een bekende leaker. Daarna volgt een model van Xiaomi, waarna Samsung de sensor in 2023 zou gaan gebruiken.

Het dochtermerk van Lenovo zou daarmee de eerste zijn met een 200-megapixelsensor in een telefoon, meldt Ice Universe. Dat gebeurt vermoedelijk volgend jaar. Xiaomi volgt met een 200-megapixelcamera in een smartphone in de tweede helft van volgend jaar. De sensor is van Samsung, maar het bedrijf zelf zet die pas als derde in een telefoon. Ice Universe heeft geen informatie over de telefoons waarin de sensor zal zitten.

Het zou voor het eerst zijn dat een nieuwe camerasensor voor het eerst in een Motorola-smartphone verschijnt. Afgelopen jaren debuteerden nieuwe sensors vaak in modellen van Xiaomi of van Samsung zelf.

Het gaat om de Isocell HP1, een sensor met pixels van 0,64 micron groot. De sensor heeft een optisch formaat van 1/1,22". Dat is ongeveer 10,5 bij 7,9mm, goed voor een oppervlak van zo'n 82,5mm². Daarmee is de sensor groter dan de 108-megapixelsensors uit bijvoorbeeld de Galaxy S21 Ultra. Hij is wel kleiner dan de Isocell GN2 uit de Xiaomi Mi 11 Ultra, een 50-megapixelsensor die een optisch formaat heeft van 1/1,12" en een oppervlakte van 98mm².

De 200-megapixelsensor heeft twee manieren van pixel binning. Bij weinig licht kan de sensor zestien pixels van de sensor combineren tot één pixel in de foto, om zo tot een equivalent van pixels van 2,56 micrometer te komen. Dat resulteert in foto's met een 12,5-megapixelresolutie. Als er veel licht is, kan de sensor foto's vastleggen in 50-megapixelresolutie door vier pixels te combineren of in de volledige resolutie van 200 megapixel. De 50-megapixelmodus komt ook van pas bij het maken van 8k-video's.