MediaTek introduceert Dimensity 1100- en 1200-soc's voor 5G-smartphones

MediaTek introduceert nieuwe flagship soc's voor smartphones. De Dimensity 1100 en 1200 worden gemaakt op TSMC's 6nm-procedé en hebben een geïntegreerd 5G-modem. De eerste telefoons met deze chips zouden in het eerste kwartaal van dit jaar verschijnen.

De MediaTek Dimensity 1200 en 1100 beschikken over vier snelle Cortex-A78-cores en evenveel zuinigere A55-kernen. Daarbij heeft de 1200-variant één A78-core die op 3,0GHz draait, naast drie A78-cores op 2,6GHz. Bij de Dimensity 1100 liggen de kloksnelheden van deze cores allemaal op 2,6GHz. De A55-kernen zijn bij beide chips geklokt op 2,0GHz.

Beide chips hebben dezelfde Mali G77-gpu van Arm, die ook al werd gebruikt voor de Dimensity 1000 uit 2019. De nieuwe Dimensity 1100 en 1200 worden geproduceerd op de N6-node van TSMC, wat een verbeterde versie van het 7nm-procedé van die fabrikant is en gebruikmaakt van euv.

MediaTek voorziet zijn Dimensity 1100- en 1200-soc's beide van een geïntegreerd 5G-modem, die ondersteuning biedt voor sub-6GHz-frequenties met dual sim, dual standby. De chips ondersteunen geen mmWave-5G. Qua connectiviteit bieden de twee soc's verder Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2.

Qua schermen ondersteunt de Dimensity 1200 Full-HD+-displays met een verversingssnelheid van 168Hz en QHD+-schermen op 90Hz. Bij de 1100-variant is dit respectievelijk 144Hz en 90Hz. Ook de cameraondersteuning verschilt, waarbij de Dimensity 1200 met een enkele 200-megapixelcamera of een set-up met 32-megapixelcamera en 16-megapixelsensor overweg kan. De Dimensity 1100 ondersteunt maximaal een enkele camera met resolutie van 108 megapixel, of een gelijke set-up met twee camerasensoren.

MediaTek maakt bekend dat de eerste smartphones met Dimensity 1100- of 1200-soc's in het eerste kwartaal van 2021 uitkomen. Het bedrijf meldt in een persbericht dat fabrikanten als Xiaomi, Oppo, Vivo en Realme interesse hebben getoond in de smartphonechips. MediaTek kondigde de introductie van zijn nieuwe Dimensity-soc's vorige week al aan.