Snapdragon 888-soc heeft geïntegreerd 5G-modem en wordt gemaakt op 5nm-procedé

Qualcomm heeft de volledige specificaties van zijn Snapdragon 888-soc bekendgemaakt. De chip krijgt onder andere een geïntegreerd 5G-modem en wordt gemaakt op Samsungs 5nm-procedé. De fabrikant kondigde de Snapdragon 888 eerder deze week al aan, maar deelde toen nog weinig technische details.

De Snapdragon 888-chip heeft een Kryo 680-cpu met acht cores, waaronder één krachtige core, vier energiezuinige cores en drie meer gemiddelde kernen. De krachtigste core is de Cortex-X1, die in mei al werd aangekondigd. Deze core draait in de soc op een kloksnelheid van 2,84GHz. Voor de drie 'gemiddelde' cores, wordt de Cortex-A78 op 2,4GHz gebruikt, terwijl de Cortex-A55 viermaal wordt gebruikt als energiezuinige kernen, met ieder een kloksnelheid van 1,8GHz.

De fabrikant claimt dat de prestaties van zijn nieuwe Kryo-cpu tot 25 procent hoger liggen dan die van zijn voorganger uit de Snapdragon 865. De prestaties per watt zouden met datzelfde percentage zijn toegenomen. De soc ondersteunt zowel Lpddr4x-2133- als Lpddr5-3200-geheugen.

Snapdragon 888 tegenover Snapdragon 865 Chip Snapdragon 888 Snapdragon 865 Cpu-cores 1x Cortex-X1, 2,84GHz

3x Cortex-A78, 2,42GHz

4x Cortex-A55, 1,80GHz 1x Cortex-A77, 2,84GHz

3x Cortex-A77, 2,42GHz

4x Cortex-A55, 1,8GHz Procedé Samsung 5nm TSMC 7nm Gpu Adreno 660 Adreno 650 Dsp Hexagon 780

Max. 26 TOPS voor AI-rekenwerk Hexagon 698

Max. 15 TOPS voor AI-rekenwerk Geheugen Lpddr4x-2133 of Lpddr5-3200 Lpddr4x-2133 of Lpddr5-2750 Isp 3x Spectra 580 2x Spectra 480 Modem Geïntegreerd: X60 met 5G NR-ondersteuning Geïntegreerd: geen Gepaard met externe X55-modem met 5G

Qualcomm gaat minder uitgebreid in op de gebruikte gpu uit de Snapdragon 888. Wel meldt het bedrijf dat deze Adreno 660-chip zo'n 35 procent beter moet presteren dan zijn voorganger. Ook zou de Adreno 660 ongeveer 20 procent efficiënter zijn. Over het stroomverbruik van de nieuwe gpu wordt echter niet gerept.

Verder krijgt de nieuwe gpu ondersteuning voor variable rate shading. Daarmee kan de gpu, zoals de naam doet vermoeden, shading op ieder deel van het scherm variabel toepassen. Zo kan op bepaalde delen van het scherm ruwere shading toegepast worden, bijvoorbeeld op minder gedetailleerde objecten. Dat moet de rendersnelheid verhogen, terwijl de waargenomen kwaliteit nagenoeg hetzelfde moet blijven.

Dit principe wordt al toegepast in desktop-gpu's; Nvidia ondersteunt de functie sinds zijn GeForce RTX 2000-serie, terwijl AMD dergelijke vrs-ondersteuning heeft toegevoegd aan zijn Radeon RX 6000-videokaarten. Ook de next-genconsoles ondersteunen variable rate shading.

De fabrikant ging gisteren al in op zijn nieuwe Hexagon 780-processor, de dsp die wordt gebruikt voor AI-toepassingen. Deze nieuwe chip wordt voorzien van Scalar-, Tensor- en Vector-accelerators, die volgens Qualcomm zijn samengevoegd en als één eenheid samenwerken. Ook zou de Hexagon-dsp volgens de fabrikant zestien keer meer geheugen tot zijn beschikking hebben, ten opzichte van de dsp in de voorgaande Snapdragon 865-chips. De prestaties per watt van de Hexagon 780 zouden drie keer hoger liggen dan die van zijn voorganger.

Qualcomm voorziet de soc verder van Spectra 580 image signal processors. De soc beschikt in totaal over drie losse isp's, waardoor bijvoorbeeld op drie camerasensoren tegelijkertijd 4k-video's met HDR opgenomen kunnen worden. Ook kunnen foto's op drie sensoren tegelijkertijd vastgelegd worden. Zo kan een telefoon met Snapdragon 888 bijvoorbeeld tegelijkertijd een foto nemen op de primaire camerasensor, de telefotocamera, en de camerasensor met groothoeklens. Hiervoor worden drie 28-megapixelcamera's ondersteund. Al met al kan de isp tot 2,7 gigapixels per seconde verwerken.

De isp kan ook 4k-video's met HDR10, HDR10+, hybrid log gamma, en Dolby Vision opnemen. De chip ondersteunt ook video-opnames met een 8k-resolutie. Slow-motionvideo's kunnen opgenomen worden met maximaal 960fps op een resolutie van 1280x720 pixels. De maximale framerate bij 4k-video's bedraagt 120fps. De isp kan verder maximaal 120 foto's van 12 megapixel per seconde verwerken, zo meldde de fabrikant gisteren al.

De Snapdragon 888 wordt verder voorzien van een geïntegreerd X60-modem, waar zijn voorgangers een extern X55-modem hadden. Hiermee wordt 5G op mmwave- en sub-6GHz-frequenties ondersteund. De nieuwe chip krijgt verder ondersteuning voor Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E werd ook al ondersteund op de Snapdragon 865+, hoewel er op het moment van schrijven nog geen smartphones zijn die daar gebruik van maken.

Qualcomm gaat ook in op de beveiligingsfuncties van zijn Snapdragon 888. De chip biedt bijvoorbeeld ondersteuning voor 'Hypervisor', waarmee de verschillende instances van een besturingssysteem gedraaid kunnen worden. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld hun persoonlijke apps en werkapps verdelen onder verschillende, geïsoleerde OS-instances. Gebruikers kunnen eventueel ook voor iedere app een eigen, geïsoleerd besturingssysteem gebruiken.

De eerste smartphones met een Snapdragon 888-soc worden in de loop van 2021 verwacht. OnePlus, Oppo, Meizu, Xiaomi en ASUS, naast enkele minder bekende fabrikanten, gaan volgens Qualcomm telefoons uitbrengen met deze chip.

De Snapdragon 888-presentatie tijdens de Snapdragon Tech Summit Digital 2020