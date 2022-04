Qualcomm updatet 8cx-soc voor laptops met 802.11ax-wifi en nieuwe dsp

Qualcomm heeft een nieuwe versie uitgebracht van zijn 8cx-soc voor laptops. De nieuwe versie heeft ondersteuning voor wifi via 802.11ax en heeft een nieuwe digital signal processor ten opzichte van zijn voorganger.

De eerste laptops met de 8cx Gen 2 5G komen later dit jaar uit, zegt Qualcomm. Ondersteuning voor Wi-Fi 6 komt via de standaard 802.11ax en het modem kan net als in de vorige versie van de 8cx 2x2 MiMo aan op wifi. De bluetooth-versie gaat van 5.0 naar 5.1. De modems voor 4g en 5g zijn gelijk aan de vorige versies uit december 2018 en uit 2019.

De Hexagon 690 is de nieuwe dsp, want in de vorige versie zit de Hexagon 685. De 690 heeft een 'tensor accelerator' voor betere prestaties bij machine learning. Dat soort taken vallen bij een Hexagon 685 toe aan de dsp zelf, in combinatie met de cpu en gpu. Die cpu en gpu zijn ongewijzigd ten opzichte van de 8cx.