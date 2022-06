Qualcomm brengt begin 2022 Snapdragon 8cx Gen 3 voor Windows-pc's uit

Qualcomm heeft de Snapdragon 8cx Gen 3 en de Snapdragon 7c+ Gen 3 aangekondigd. Dit zijn op Arm gebaseerde socs waarmee Qualcomm zich op Windows-pc's en Chromebooks richt. De processors moeten in het eerste kwartaal van 2022 verschijnen.

De Snapdragon 8cx Gen 3 is de krachtigste van de processors waarmee Qualcomm zich op Windows-pc's met hoge prestaties richt. Het bedrijf laat de chips op Samsungs 5LPE-procedé produceren. De Kryo-cpu van de 8CX Gen 3 bestaat uit acht cores. Vier krachtige cores zijn op 3GHz geklokt, terwijl vier zuinige cores op maximaal 2,4GHz werken. De cores beschikken over in totaal 14MB cachegeheugen. De 8CX Gen 3 heeft bij minder zware belasting een tdp van 9W maar dit loopt op tot meer dan 15W bij zwaarder werk.

Details over de cores gaf Qualcomm tijdens de presentatie niet. Het bedrijf claimt wel dat de prestaties van de Gen 3 tegenover Gen 2 bij singlethreaded werklasten 40 procent en bij multithreading 85 procent hoger kunnen uitpakken. De Snapdragon 8cx Gen 2 maakt Qualcomm op 7nm. De Kryo-cpu van deze soc heeft vier Gold-cores op basis van de ARM Cortex-A76 op 3,15GHz en vier Silver-cores met Cortex-A55-cores op 1,8GHz.

Het Spectra ISP-onderdeel van de soc biedt ondersteuning voor weergave van vier gelijktijdige camera's en een resolutie van 24 megapixel voor een camera. De Adreno-gpu zou zestig procent beter presteren tegenover de gpu van de 8CX Gen 2. Ook biedt de soc ondersteuning voor 4k-weergave met hdr op 120fps. Qualcomm biedt laptopmakers de keuze om verschillende modems te integreren, waaronder de X65 met 5g-ondersteuning. Verder zijn de chips te combineren met Lpddrx-4266-werkgeheugen en UFS 3.1-opslag of PCIe NVMe-ssd's. Opvallend is dat de 8CX op zijn specificatielijst geen ondersteuning noemt voor Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2. Aangezien deze in het persbericht wel staan genoemd betreft dit waarschijnlijk een fout.

Voor de Snapdragon 7c+ Gen 3 meldt Qualcomm eveneens ondersteuning voor Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2. Dit is een processor voor instaplaptops en Chromebooks. Qualcomm laat de 7c+ Gen 3-octacore op 6nm maken. Deze soc biedt verder ondersteuning voor UFS 2.1-opslag en laptops met de 7c+ Gen 3 kunnen maximaal over een scherm met HFD+-resolutie beschikken.