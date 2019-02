Qualcomm combineert Snapdragon 8cx voor laptops met 5g-modem

Qualcomm introduceert het Snapdragon 8cx 5G Compute Platform. Het platform bestaat uit de vorig jaar aangekondigde 8cx-socs voor laptops en de X55-modem, de tweede 5g-modem van Qualcomm. Begin 2020 komen er apparaten uit met de hardware.

Qualcomm maakt de komst van het Snapdragon 8cx 5G-platform bekend op het Mobile World Congress in Barcelona. Apparaten met de nieuwe hardware zijn er nog niet, maar de combinatie van soc en modem is bedoeld voor laptops. Begin 2020 moet het platform beschikbaar zijn en kunnen fabrikanten het gebruiken. Lenovo heeft aangegeven aan een laptop met het 8cx 5G-platform te werken.

In feite is het 8cx 5G-platform een combinatie van eerder aangekondigde hardware. In december vorig jaar presenteerde Qualcomm de Snapdragon 8cx-soc. Dat is een 7nm-soc voor laptops, met acht snelle Kryo 495-cores. Die cores zijn sneller dan de Kryo 485-varianten die in de Snapdragon 855-soc voor smartphones zitten.

De X55-modem werd vorige week door Qualcomm gepresenteerd. Het is de opvolger van de X50, die nu in veel van de eerste 5g-smartphones zit. De nieuwe modem kan overweg met hogere snelheden en ondersteunt ook 4g-netwerken. De 5g-pieksnelheid is 7Gbit/s en bij 4g-netwerken is dat 2,5Gbit/s.

Het is de bedoeling dat het 8cx 5G-platform naar de zogenaamde Always Connected PC's komt. Onder die naam werken Microsoft en Qualcomm aan Windows 10-apparaten met een ARM-processor, ingebouwd modem en een lange accuduur.