Qualcomm wil Snapdragon-socs voor budgetlaptops leveren

Qualcomm publiceert dit jaar een roadmap voor een breed aanbod van laptopchips. Het bedrijf wil niet alleen Snapdragon-processors voor dure laptops uitbrengen, maar ook socs voor goedkopere modellen.

Vice-president van Qualcomm Don McGuire zegt tegen Mobile Tech dat zijn bedrijf bezig is de roadmap van laptopchips compleet te maken zodat een breed aanbod van laptops bediend kan worden, van modellen van 800 dollar en duurder tot goedkopere machines van 300 dollar. Volgen hem publiceert Qualcomm snel meer informatie over nieuwe laptopplatforms.

Over de komst van Chromebooks met Qualcomm-socs is McGuire voorzichtig. Hij verwacht dat die er uiteindelijk wel komen, maar tot nu toe ontbreekt een goede samenwerking met het Chrome-team van Google. De topman benadrukt de hechte samenwerking met Microsoft en zegt dat die nodig is om Chromebooks met Snapdragons te kunnen realiseren. Volgens hem lijkt Google echter druk met andere zaken.

Qualcomm introduceerde eind vorig jaar zijn Snapdragon 8cx 5G Compute Platform voor laptops en Lenovo toonde vorige week de eerste laptop die met de combinatie van soc en modem uit moet komen. Dat moet volgend jaar gebeuren. De Snapdragon 8cx is een speciaal voor laptops ontwikkelde en op 7nm geproduceerde octacore die gelijkwaardig aan een Intel Core-cpu in de U-serie zou presteren. Qualcomm wil zich onderscheiden met lange accuduur en continue connectiviteit. Pc's met de Snapdragon 850 lijken tot nu toe nog geen succes, waarbij onder andere de prestaties en de startprijs van 600 dollar obstakels zouden kunnen zijn.