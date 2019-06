Oppo en Xiaomi demonstreren frontcamera achter smartphonescherm

Oppo en Xiaomi tonen in een video een werkende frontcamera die in een smartphone achter het scherm geïntegreerd is. De techniek maakt dat geen inkepingen of uitklappende modules nodig zijn voor de frontcamera.

Oppo demonstreert de werking van de under-display selfiecamera in een korte video die het bedrijf op Twitter publiceert. Eerst is te zien dat de smartphone beeld op het volledige scherm weergeeft. Vervolgens verschijnt een zwarte balk bovenin het scherm en is een korte animatie te zien van een witte cirkel die in het midden verschijnt, ten teken dat daar de camera achter het scherm verwerkt zit. Tenslotte houdt een persoon zijn vinger boven de camera om te bewijzen dat deze werkend is. Over de kwaliteit van de camera is nog weinig te zeggen.

Ook Xiaomi toont in een video op Weibo zijn implementatie van een functionerende camera achter het scherm. Het bedrijf toont twee versies van de Mi 9, een met inkeping voor de frontcamera en een waarbij de sensor achter het scherm zit. Het bedrijf schrijft daarbij: "Geen gat, geen notch, geen pop-up-camera."

De technologie zorgt ervoor dat smartphonefabrikanten geen uitsparingen boven in het scherm meer hoeven te reserveren voor de frontcamera en ook hoeven ze niet hun toevlucht te zoeken tot opklappende of omdraaiende mechanismen, zoals Oppo zelf met zijn Reno en Samsung met de Galaxy A80.

Er zijn al langer aanwijzingen dat meerdere fabrikanten aan under-display camera's werken. Samsung hintte vorig jaar oktober op de ontwikkeling van de plaatsing van een camerasensor achter het scherm.

Update, 09.50: Informatie over de beelden van Xiaomi toegevoegd.