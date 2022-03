ZTE onthult begin september Axon 20 5G-smartphone met frontcamera achter scherm

ZTE brengt op 1 september de Axon 20 5G uit in China. Naar eigen zeggen wordt dit de eerste smartphone waarbij de frontcamera achter het scherm is geplaatst, in plaats van het gebruik van inkepingen, uitklappende modules of gaten in het scherm.

ZTE zegt dat de Axon 20 5G 's werelds eerste massageproduceerde 5g-telefoon is met een camera die achter het scherm is geplaatst. Het bedrijft noemt dit een nieuwe mijlpaal in zijn streven om te komen tot een smartphone die aan de voorkant volledig uit een scherm bestaat. Onlangs zei ZTE-topman Ni Fei al op Weibo dat zijn bedrijf als eerste een smartphone met frontcamera achter het scherm gaat uitbrengen.

De Chinese fabrikant geeft verder geen nadere details over de smartphone of de gebruikte technologie voor de frontcameraoplossing, al wordt ervan uitgegaan dat ZTE technologie gebruikt van een ander Chinees bedrijf, te weten Visionox. Dit bedrijf begon in juni met de massaproductie van oledschermen met een frontcamera achter het display.

Andere fabrikanten hebben eerder al wel een prototype laten zien van een smartphone met een frontcamera achter het scherm, zoals Oppo en Xiaomi. Fabrikanten werken al een aantal jaren aan het plaatsen van camerasensoren achter het scherm, waardoor oplossingen zoals inkepingen, uitschuivende cameramodules en het momenteel gangbare gat in het scherm achterwege kunnen blijven.

Het ligt voor de hand dat de frontcamera in de Axon 20 5G-smartphone relatief gezien van mindere kwaliteit is dan vergelijkbare sensoren die niet achter het scherm worden geplaatst. Dat hangt samen met het feit dat het scherm niet volledig transparant is, waardoor er minder licht kan worden opgevangen.