Camera's in reclameschermen in Nederland gaan voorlopig uit

De camera's in reclameschermen op Nederlandse stations zijn voorlopig uitgezet. Dat heeft ExterionMedia, eigenaar van die schermen, meegedeeld. De reden voor het uitzetten van de camera's is de commotie die vorige week ontstond over de cameraatjes.

Alle camera's staan al uit. "Het is nooit onze bedoeling geweest om onrust te veroorzaken. Dit is helaas wel gebeurd en daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid hiernaar te handelen." Exterion benadrukt dat de camera's geen beelden opsloegen. Het is onduidelijk of het bedrijf de camera's later weer inschakelt. Vermoedelijk kon het bedrijf al weinig data krijgen, omdat voorbijgangers de camera's op veel reclameschermen hebben afgeplakt.

Het onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens instelde naar de camera's op reclameschermen, loopt nog en Exterion zegt de uitkomsten af te wachten. De digitale reclameborden met een camera voor tracking waren al enkele maanden actief. In augustus plaatste de exploitant tweets waaruit blijkt dat de schermen inmiddels op Rotterdam Centraal en Eindhoven CS staan.

Op NS-stations staan nu zo'n veertig tot vijftig schermen met camera. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen honderden reclameschermen met een camera, maar deze was niet bij alle schermen actief, omdat de software duur is en niet overal wordt ingezet. De camera's zijn bedoeld om adverteerders meer inzicht te kunnen geven in hoe de borden worden bekeken.