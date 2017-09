Asus kondigt compacte VivoMini-pc met plek voor vijf opslagmedia aan

Asus brengt de VivoMini V68V uit voor de zakelijke markt. Het is een compact systeem met Core i5 of Core i7 en plek voor vier 2,5"-opslagmedia en een m2-ssd. Optioneel voorziet de fabrikant modellen van Intel Optane-geheugen.

Asus bouwt optioneel de Core i7-7700 of de Core i5-7500 in de VivoMini V68V in, aangevuld met tot aan 32GB ddr4. Wat opslag betreft zijn er drie verschillende configuratiemogelijkheden: een met twee 2,5"-schijven, een met vier 2,5"-drives en een derde optie met twee 2,5"-opslagmedia aangevuld met een optische drive. In aanvulling hierop kunnen gebruikers een m2-ssd plaatsen in de VivoMini V68V.

De afmetingen van de tweeliterbehuizing zijn 197,5 bij 196,3mm met een hoogte van 49,3 of 61,9mm, afhankelijk van de gekozen configuratie. Het systeem is met een vesabeugel aan de achterkant van een monitor te bevestigen. Aan de voorkant heeft Asus twee usb 3.1 type-a-poorten bevestigd en ook zitten hier specifieke Skype-knoppen waarmee voipgesprekken via die dienst op te zetten zijn. Aan de achterkant zitten nog eens vier usb 3.1 type a-poorten, hdmi, twee displayports, gigabitethernet en een 4-in-1-kaartlezer. Bovendien is er nog een seriële poort. Asus richt zich specifiek op de zakelijke markt, zo staat in het persbericht dat door Hexus wordt verspreid. Prijzen maakt het bedrijf niet bekend.