BlackBerry geeft Priv-smartphone geen update naar Android Nougat

BlackBerry heeft besloten om de Priv-smartphone uit 2015 geen update te geven naar Android Nougat. De smartphone met uitschuifbaar fysiek toetsenbord kwam uit met Android 5.1 Lollipop en draait nu op Marshmallow.

De Priv zal wel beveiligingsupdates krijgen zolang dat mogelijk is, maar een update van Android vereist nieuwe drivers van toeleveranciers, zegt topman Alex Thurber van BlackBerry in de UTB Blogcast. BlackBerry krijgt het niet voor elkaar om nieuwe drivers te krijgen van alle leveranciers, waardoor de update onmogelijk is.

BlackBerry heeft de update ook nooit beloofd. Het is voor het eerst dat het bedrijf zegt dat het geen plannen heeft om de Priv op Android 7.0 of 7.1 te laten draaien. De Priv is de laatste smartphone waarvoor BlackBerry de updates pusht. Voor de BlackBerry's die erna verschenen, ligt de eindverantwoordelijkheid bij TCL, de fabrikant die de smartphones fabriceert.

Van de Dtek50 en Dtek60 kon Thurber niet zeggen of er updates komen naar Nougat. Als die er komen, zal daarna geen Android 8.0 Oreo meer volgen. Dat geldt wel voor de KEYone. Die draait nu op 7.1 en krijgt een update naar 8.0, al is nog onbekend wanneer dat precies zal zijn.