Translink deelde reisgegevens studenten met Duo voor fraudebestrijding

Translink, het bedrijf achter de Ov-chipkaart, gaf reisgegevens door aan Duo. De dienst vraagt om deze gegevens om studenten op te sporen die frauderen met een uitwonende beurs. Dat gebeurde zonder tussenkomst van een officier van justitie, wat wel zou moeten.

Translink zegt dat het inderdaad aan 'vijf à tien verzoeken per week' gehoor gaf en gegevens deelde met Duo . De Volkskrant schrijft dat dit doorging totdat een van de studenten een rechtszaak begon, omdat de privacyregels overtreden zouden zijn. De rechter gaf de student gelijk en legde hem geen boete op. Duo wil tegen het vonnis in beroep gaan. De organisatie vindt dat er voor het opvragen een juridische basis aanwezig is, namelijk de Algemene Wet Bestuursrecht.

Ook zouden er geen gegevens van willekeurige studenten opgevraagd worden, maar zou dit gebeuren op basis van een risicoprofiel. Op deze manier spoorde Duo in 2013 ongeveer 3300 frauderende studenten op aan de hand van 7000 opvragingen. Over het totale aantal opvragingen kon Duo niets zeggen tegen de krant. Ook Translink is van mening dat er een juridische basis aanwezig is, omdat Duo de rol van toezichthouder heeft. Daardoor zou het bedrijf verplicht zijn om de gegevens op verzoek af te staan.

De reizigersorganisatie Maatschappij voor Beter OV zegt tegen de krant dat 'de privacy van ov-gebruikers op straat ligt' en heeft aan de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd een onderzoek te beginnen. Een woordvoerder van de organisatie zegt: "De privacy van de ov-gebruiker is bij Translink, en dus bij alle vervoersbedrijven in Nederland, niet in goede handen." Daarnaast vraagt hij zich af of gegevens van meer mensen met derden zijn gedeeld zonder dat daar een officier van justitie aan te pas is gekomen.

Voorlopig maakt Duo niet gebruik van het middel om reisgegevens op te vragen totdat de Centrale Raad van Beroep zich over het beroep heeft gebogen.