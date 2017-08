Betalen met smartphone in openbaar vervoer heeft 5400 gebruikers

Het in- en uitchecken in het openbaar vervoer in Nederland heeft momenteel 5400 gebruikers. Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma in reactie op Kamervragen over de introductie van mobiel betalen voor de trein, bus, metro, tram en andere vormen van openbaar vervoer.

Met 5400 gebruikers zit de pilot nog lang niet vol, omdat er plek is voor tienduizend gebruikers, zegt Dijksma. Het aantal gebruikers is afgelopen maand met ongeveer 700 gestegen, want een maand geleden waren er naar verluidt rond 4700 gebruikers.

De proef ging in mei van start, maar dat verliep dramatisch. Door technische problemen konden veel mensen met interesse voor de proef zich niet aanmelden. Dijksma noemt in haar reactie het begin van de proef 'niet vlekkeloos'.

Trans Link Systems, de organisatie achter de ov-chipkaart, zegt de ervaringen met deze proef mee te nemen voor het ontwikkelen van mobiel betalen in het openbaar vervoer. Ook zullen de ervaringen van pas komen bij de komende proef voor betalen met de bankpas in het ov, die eind dit jaar in Den Haag van start gaat.

De proef met mobiel betalen, dat alleen kan met specifieke simkaarten van KPN en Vodafone, heeft TLS 1,2 miljoen euro gekost. Voor de pilot met bankpassen heeft het bedrijf 2,4 miljoen euro opzij gezet. Beide proeven moeten leiden tot de introductie van alternatieven voor de ov-chipkaart zoals hij nu in gebruik is.