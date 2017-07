Groot deel van deelnemende reizigers kan niet met smartphone inchecken in ov

Sinds de invoering van de nieuwe betaalmethode waarmee reizigers in het openbaar vervoer met hun smartphone kunnen betalen, hebben nog maar 4702 mensen dit gedaan. Dat blijkt uit cijfers die het Algemeen Dagblad in handen heeft.

Het belangrijkste probleem is het aanmelden. Om in te checken met de smartphone moet een app worden gebruikt en moet een 'wallet' worden aangevraagd bij de provider. Om het systeem te activeren, moeten reizigers via dit betaalsysteem een cent overmaken naar Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart. Volgens technici van Translink zijn hierbij negen verschillende ict-systemen betrokken en is dat mede de oorzaak van veel fouten en van de problemen bij het activatieproces.

Directeur Arco Groothedde van Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, noemt de introductie van de nieuwe betaalmethode 'dik balen'. Hij vindt dat de eerste dagen waardeloos zijn geweest. Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee zegt: "Als er op zo’n grote schaal nog zoveel fouten in zitten, dan komt het op mij over alsof dit niet professioneel is aangepakt. Er zijn forse tegenvallers bij dit experiment."

Enkele dagen na de invoering van het nieuwe systeem waren er al problemen. Klanten van KPN, Telfort, Simyo en Yes Telecom konden zich niet langer aanmelden om met een smartphone in- en uit te checken in het Nederlandse openbaar vervoer. Bij te veel mensen ging het mis met de aanmeldprocedure. Translink besloot daarop het systeem te sluiten voor KPN-gebruikers; zij konden zich enkel registreren als 'geïnteresseerde'. Op dit moment wordt geprobeerd om klanten die gebruikmaken van het KPN-netwerk weer aan te sluiten op de systemen van Translink.

Mensen met een Vodafone-abonnement hebben minder problemen; zij kunnen zich aanmelden via Vodafone Wallet. Zo'n tien procent van de Vodafone-gebruikers blijkt echter, ondanks aanpassingen die Translink in de app heeft doorgevoerd, nog steeds niet te kunnen reizen door in te checken met hun smartphone.

Eind mei werd het systeem ingevoerd. Dankzij nfc-simkaarten van Vodafone en KPN, en een app voor het gebruik van de dienst, zijn Android-smartphones met nfc geschikt om in en uit te checken met een smartphone in plaats van een ov-chipkaart. Klanten van KPN, Simyo, Telfort en Yes Telecom kunnen gebruikmaken van de OV-Chip Mobiel-app, waarin ze hun huidige ov-chipkaart kunnen koppelen aan de telefoon. Klanten van Vodafone gebruiken de al bestaande Vodafone Wallet-app, maar ook zij kunnen zich aanmelden via de site van OV-Chipkaart Mobiel.

De OV-Chip Mobiel-app is volgens de Google Play-store tussen de 10.000 en 50.000 keer gedownload. De app krijgt in de store overwegend negatieve reacties; van de 471 recensies hebben 335 gebruikers de app één van de vijf sterren gegeven.