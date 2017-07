Buitengebieden Groningen krijgen binnen twee jaar glasvezel of straalverbinding

De provincie Groningen heeft veertig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van 'supersnel internet' in de provincie, waaronder de buitengebieden. De provincie heeft het bedrijf Rodin Broadband Groningen opdracht gegeven om eind dit jaar met de aanleg te beginnen.

Binnen twee jaar moet vervolgens de hele provincie bediend kunnen worden met 'supersnel internet'. Dat is nu nog niet het geval, vooral niet in de buitengebieden. De provincie vermeldt niet om wat voor soort verbindingen het gaat, maar spreekt in het kader van het 'Snel Internet Groningen'-initiatief over Next Generation Access Netwerken. Rodin Broadband Groningen is gespecialiseerd in glasvezel, maar kan ook straalverbindingen leveren, wat voor afgelegen gebieden goedkoper kan zijn.

Volgens de provincie hebben meer dan dertienduizend adressen in Groningen nu nog geen mogelijkheid om snel internet af te nemen. In de komende maanden gaat Rodin samen met gemeenten bekijken waar de verbindingen aangelegd worden; de regio's met aardbevingsschade krijgen voorrang. De aanleg begint vervolgens als er voldoende aanmeldingen voor glasvezel in gemeenten zijn.

De gemeenten zorgen voor de vereiste vergunningen voor de aanleg en de centrales. Het geld komt beschikbaar via een lening van dertig miljoen euro van de provincie Groningen en tien miljoen euro subsidie van de Nationaal Coördinator Groningen en de Economic Board Groningen, als onderdeel van het programma Groningen@Work om zoveel mogelijk Groningers aan werk te helpen.

Update, 14.00: Titel en inhoud zijn aangepast op basis van de comment van user pilon, om duidelijker te maken dat het om de buitengebieden gaat en het grotendeels om een lening gaat.