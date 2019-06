Honderden huishoudens in Overijssel krijgen internet via straalverbinding

De mast voor Project Marconi in het buitengebied van Overijssel is donderdag in gebruik genomen. De mast levert via een straalverbinding internet aan inwoners van Holtheme en Vilsterborg.

De mast staat op een centrale plek in de regio rond Holtheme en Vilsterborg geplaatst. Delen van het buitengebied in Overijssel hebben glasvezel maar in de betreffende dorpen en omstreken was dat geen optie. De aanleg zou te duur worden, onder andere omdat een kanaal en een spoorweg in de weg liggen, schrijft RTV Oost.

Eind vorig jaar besloten de Provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg, Cogas en het bedrijf Qonnected een test uit te voeren met een straalverbinding onder de naam Project Marconi. Een point-to-point-verbinding tussen twee masten levert hierbij het signaal. Hierop kunnen huishoudens aangesloten worden die dan telefonie, tv en internet krijgen. Qonnected biedt abonnementen met down- en uploadsnelheden van 30Mbit/s en van 50Mbit/s voor respectievelijk 79 en 97 euro per maand.

Meestal zijn vergunningen nodig voor straalverbindingen maar voor verbindingen in de 60GHz-band is dat niet het geval. Ze worden daarom vaker ingezet om buitengebieden van internet te voorzien of voor tijdelijke projecten waar snel internet voor nodig is.

De provincie Overijssel kijkt na het project voor Holtheme of ook andere buitengebieden waar glasvezel geen optie aan te sluiten zijn via een straalverbinding. Onder andere gebieden rond Markelo en het noordoosten van Twente komen in aanmerking.