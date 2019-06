Google voorziet Gmail-app voor Android deels van donkere modus

Google is begonnen met het implementeren van een donkere modus in zijn Gmail-app voor Android-toestellen. Eerder kregen apps als Agenda, Contacten en Rekenmachine al zo'n make-over en in Android Q zal voor de hele interface een donkere modus beschikbaar zijn.

De donkere modus van Gmail die sinds donderdag wordt verstrekt, is volgens het bericht van Android Police duidelijk nog een work in progress-versie. Zo is het donkere thema, bij wie de update heeft ontvangen, alleen nog maar beschikbaar voor het scherm met de instellingen van de app; aan het hoofdscherm en de sidebar verandert voorlopig niets.

Het donkere thema van Gmail schakelt zichzelf soms automatisch in- en uit en de gebruiker heeft daar geen controle over heeft omdat er simpelweg geen schakelaar voor de donkere modus is. De verwachting is echter dat Google voor de komst van Android Q, die voor augustus gepland staat, nog een of meer updates aan Gmail zal doorvoeren, zodat ook in deze app het donkere thema tijdig volledig functioneel zal zijn.

Zowel bij Google als Apple is de donkere modus aan een stevige opmars bezig; ook iOS 13 krijgt een donker thema, zo maakte Apple onlangs bekend. Voorafgaand aan het nieuwe besturingssysteem Android Q is Google gaandeweg al zijn apps aan het uitrusten met een donkere stand. Die nieuwe modus is niet alleen een kwestie van smaak; een donker thema zou met name ’s avonds rustiger voor de ogen zijn en tegelijkertijd wat stroom kunnen besparen.