KPN-abonnement dat dsl combineert met 4g is beschikbaar 'in hele buitengebied'

KPN maakt zijn Sneller Internet Buitengebied-abonnement beschikbaar op zo'n 440.000 adressen in buitengebieden in Nederland. Het abonnement gebruikt 4g bovenop dsl en dat levert volgens de provider een snelheidsverhoging op tot 30Mbit/s.

KPN zegt dat de dienst als gratis aanvulling beschikbaar is voor alle klanten in het buitengebied die al een abonnement bij de provider hebben met een downloadsnelheid van minder dan 30Mbit/s. Klanten kunnen via een postcodecheck kijken of ze in aanmerking komen voor Sneller Internet Buitengebied.

Volgens KPN gaat de downloadsnelheid door de toevoeging van een 4g-verbinding als versneller met maximaal 30Mbit/s omhoog. Ook zou de verbinding stabieler zijn dan de bestaande vaste dsl-verbinding in buitengebieden. Klanten krijgen een extra 4g-modem in bruikleen dat bij een raam geplaatst dient te worden.

De combinatie van dsl met 4g is beschikbaar op circa 440.000 adressen in het buitengebied. KPN heeft in de afgelopen jaren tests uitgevoerd met de techniek en volgens de provider zijn er momenteel 30.000 klanten die er gebruik van maken.