Alexa-app voor Windows 10 ondersteunt voortaan handenvrije spraakbediening

Amazon heeft een nieuwe versie van zijn Alexa-app voor Windows 10 uitgebracht. Die maakt het mogelijk om handenvrij spraakopdrachten op de pc af te vuren, zoals bij een slimme luidspreker met Alexa. De app is nog niet uit in de Benelux.

In de oorspronkelijke versie van de Alexa-app moest de gebruiker nog op een knop drukken om een spraakopdracht uit te voeren. Vaak moest de applicatie bovendien eerst naar de voorgrond worden gehaald. Na de update komt er geen handwerk meer aan te pas. De gebruiker hoeft daardoor niet langer aan zijn computer te zitten om met spraak de verlichting of andere slimme toestellen in huis te bedienen. Alexa aanspreken door op een knop te drukken, de zogeheten push-to-talk-functie, is nog steeds mogelijk.

Amazon voegt in de Alexa-update ook spraakondersteuning toe voor de Amerikaanse aanbieder van internetradio Pandora. Gebruikers kunnen nu direct vanuit de Alexa-app muziek van Pandora afspelen. De nieuwe versie van de app is via de Microsoft Store beschikbaar in alle landen waar Alexa beschikbaar is. De spraakassistent is intussen zes talen machtig, maar Nederlands hoort daar vooralsnog niet bij.