Marvell wil netwerkbedrijf Aquantia overnemen voor 452 miljoen dollar

Chipfabrikant Marvell heeft een overeenstemming bereikt met Aquantia voor een overname. Marvell koopt alle aandelen voor in totaal 452 miljoen dollar. Omgerekend is dat ongeveer 403 miljoen euro. Aquantia maakt netwerkapparatuur voor onder andere auto's.

Marvell verwacht dat de overname eind dit jaar is afgerond. De bedrijven hebben een overeenstemming bereikt, maar zijn nog in afwachting van goedkeuring door instanties. Marvell is met name geïnteresseerd in de netwerkapparatuur voor auto's die Aquantia maakt.

Aquantia maakt PHY-chips en ethernetcontrollers die snelheden tot 10GBit/s ondersteunen voor toepassing in auto's. Dergelijke apparatuur is bedoeld voor autonome auto's die niveau 4 of 5 op het vlak van autonoom rijden halen. Om alle data van sensoren en camera's in dergelijke auto's te verwerken is veel bandbreedte nodig.

Met de overname wil Marvell zijn positie op de markt voor netwerkapparatuur verstevigen. Eind 2017 nam de chipfabrikant Cavium over, een bedrijf dat ook gespecialiseerd is in netwerkchips.