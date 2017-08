Facebook brengt statusupdates met gekleurde achtergrond naar WhatsApp

WhatsApp krijgt statusupdates met teksten op een gekleurde achtergrond, net als de app van moederbedrijf Facebook. Gebruikers kunnen die delen met al hun contacten of een deel daarvan. Statusupdates werkten tot nu toe met foto's en video's.

De statusupdates met teksten op een gekleurde achtergrond lijkt veel op een zelfde functie van moederbedrijf Facebook, die de gekleurde updates in maart uitbracht als functie. Na een update van de app naar versie 2.17.307 op Android en 2.17.50 op iOS vertoont de app een nieuw icoon in het venster om de statusupdate te maken. Een druk op het pennetje leidt naar een nieuw venster, waar gebruikers de gekleurde updates kunnen maken.

De achtergrondkleur is aan te passen met een druk op het palet-icoon. Een druk op de letter wijzigt het lettertype, terwijl gebruikers ook emoji's kunnen toevoegen. Er is verder geen interface: een druk op de palet-knop wijzigt de achtergrondkleur in een willekeurige achtergrondkleur, maar die is niet te kiezen. Hetzelfde geldt voor lettertypes.

Na het uploaden kunnen gebruikers de statusupdate delen met specifieke contacten, of juist specifieke contacten uitsluiten. Bovendien is te zien wie de statusupdate allemaal hebben gezien. Statusupdates met foto's en video's zitten sinds februari in WhatsApp en er zijn volgens de chatapp 250 miljoen dagelijkse gebruikers van de functie.