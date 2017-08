Google-software wijst op mogelijke komst van koptelefoons met Assistant

Een nieuwe versie van de Google-app bevat verwijzingen naar koptelefoons onder de naam Bisto, die ondersteuning bieden voor Assistant, de assistentsoftware van Google. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld spraakcommando's geven en vragen stellen.

De app werd onderzocht door 9to5Google, dat delen van de daarin gevonden teksten publiceert. De site waarschuwt dat de gevonden functies mogelijk nooit daadwerkelijk uitgebracht worden. De ondersteuning voor Assistant blijkt uit een zin waarin de gebruiker hierover wordt geïnformeerd en wordt opgeroepen om vragen te stellen. Daarnaast zou de koptelefoon in staat moeten zijn om binnenkomende notificaties voor te lezen.

In de tekst wordt verder verwezen naar een 'linker oorschelp', waardoor het erop lijkt dat het gaat om een koptelefoon in plaats van oordopjes. Verder zijn verwijzingen naar hardwareknoppen, waaronder een toegewezen Assistant-knop. Deze kunnen gebruikers indrukken om een spraakopdracht te geven.

Een laatste tekstpassage heeft het over een updateproces, waaruit is op te maken dat het apparaat in staat is om ota-updates te ontvangen. Bovendien wordt het set-upproces genoemd, waarin verwezen wordt naar pairing. Google heeft zelf nog geen plannen voor een koptelefoon bekendgemaakt. De opvolger van zijn Pixel-telefoon is volgens verschillende geruchten niet voorzien van een 3,5mm-aansluiting.