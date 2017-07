Google haalt 'Ok Google'-stemcommando uit Chromebooks

Google gaat waarschijnlijk de optie om een zoekopdracht te starten door 'Ok Google' te roepen uit Chrome OS halen. Dat blijkt uit verwijzingen in de broncode van het besturingssysteem. Mogelijk doet Google dat om ruimte te maken voor Assistant.

Een Google-ontwikkelaar heeft een commit aangemaakt in de broncode die een string weergeeft om gebruikers duidelijk te maken dat de functie uit Chrome OS zal gaan. De optie staat standaard niet aan en is te vinden in de instellingen van apparaten met Googles besturingssysteem voor laptops. De optie bestaat sinds 2014.

De site Chrome Unboxed, die de verwijzing vond, speculeert dat de zoekgigant die stap neemt om ruimte te maken voor Assistant. De digitale assistent werkt nu al op veel telefoons met Googles mobiele besturingssysteem Android, maar is nog niet te vinden op Chrome OS. Een komende Chromebook van Google zou zelfs een Assistant-knop hebben op het toetsenbord.

Het is onbekend wanneer de functie om met een stemcommando een zoekopdracht te starten zal verdwijnen uit Chrome OS, en het is ook onbekend wanneer Assistant zal gaan draaien op Chromebooks. Google heeft de stappen niet bevestigd.