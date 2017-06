Code wijst op aanwezigheid Google Assistant-toets op aankomende Chromebook

Er zijn commits verschenen die erop wijzen dat er een Chromebook aankomt met een specifieke toets voor het gebruik van Google Assistant. Bovendien krijgt het apparaat ondersteuning voor wake-on-voice. Googles digitale assistent werkt vooralsnog niet op Chrome OS.

De commits verschenen voor een aankomende Chromebook met de naam Eve, aldus Chrome Unboxed. Een van de commits maakt melding van de Assistant-toets. "Het toetsenbord heeft een aparte Assistant-toets", zo staat in de code te lezen. Het is onbekend van welke fabrikant de Eve zou zijn. Google bracht in het verleden zelf Chromebooks uit in de vorm van zijn Pixel-modellen, maar de laatste daarvan verscheen meer dan twee jaar geleden. Inmiddels maken ook andere fabrikanten high-end Chromebooks.

Eerder ontdekte de site al details van het apparaat. Zo zou het een vingerafdrukscanner krijgen voor ontgrendeling en zou het scherm een resolutie van 2400x1600 pixels en daarmee een beeldverhouding van 3:2 krijgen. De eerste commits zijn al van vorig jaar, wat erop duidt dat de convertible al even in ontwikkeling is.

Het gebeurt vaker dat informatie over apparaten via dergelijke commits naar buiten komen. Zo bleek enkele jaren geleden dat Google een prototype van de Nexus 6 met vingerafdrukscanner had getest. Ook raw-ondersteuning in Android kwam naar buiten via dergelijke code.

Chromebook Pixel van Google