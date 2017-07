Google lijkt sms-functie toe te voegen aan Chrome OS

Google lijkt een functie toe te voegen aan Chrome OS om sms-berichten vanaf een gekoppelde smartphone te synchroniseren. Daardoor zouden gebruikers mogelijk sms-berichten kunnen beantwoorden vanaf hun laptop.

De functie is nog niet actief, maar er verschijnt een toggle in het instellingenmenu wie in chrome://flags de optie 'multidevice' inschakelt, schrijft Chrome Unboxed. De toggle kan aan, maar schakelt zichzelf automatisch weer uit en doet niets.

Vermoedelijk gaat het om een placeholder voor een toekomstige functie. De site denkt dat de komst van Google Assistant op Chrome OS de sms-functie mogelijk zal maken. De aankomende 'Chromebook Eve' van Google zou een aparte knop voor het activeren van Assistant hebben, maar Googles digitale assistent werkt nu niet op Chrome OS.

Google zou niet het eerste bedrijf zijn dat de synchronisatie van sms-berichten via een digitale assistent mogelijk maakt. Microsoft doet dat al langer via de Cortana-app. Google heeft nog niets aangekondigd over de sms-functie of de komst van Assistant op zijn besturingssysteem voor laptops.