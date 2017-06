Qualcomm kondigt eerste soc voor wearables met support voor nb-iot aan

Qualcomm heeft zijn eerste soc met ondersteuning voor nb-iot aangekondigd, het netwerk voor het internet-of-things dat diverse providers in de Benelux gebruiken. De Wear 1200 is onder meer voor gps-trackers en andere sensors die eenvoudige taken uitvoeren.

De Wear 1200 is een low-power soc met een die size van 79 vierkante millimeter, met daarop een enkele Cortex A7-processorkern op maximaal 1,3GHz met een 'fixed function gpu' voor het aansturen van 2d-interfaces en ondersteuning voor lpddr2-geheugen.

Behalve ondersteuning voor nb-iot kan het ingebouwde modem ook contact maken met lte cat m1-netwerken, die in andere landen in gebruik zijn. Nb-iot-netwerken in de Benelux zijn onder meer van Vodafone, T-Mobile in Nederland en Orange in België.

De soc is bedoeld voor onder meer horloges voor kinderen met beperkte mogelijkheden voor contact en locatiebepaling. Volgens Anandtech zijn die populair in Azië. In de Snapdragon Wear lijn presenteerde Qualcomm eerder de Wear 1100, die geen verbinding kan maken met nb-iot-netwerken, en de Wear 2100 die in veel smartwatches zit.