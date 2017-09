'Google komt met 2-in-1 met stylus als opvolger van Chromebook Pixel'

De website Droid-Life meldt op basis van gelekte informatie dat Google op 4 oktober tijdens een evenement een nieuwe hoogwaardige Chromebook zal aankondigen. Deze Google Pixelbook zou een 2-in-1 zijn en ondersteunt een stylus.

De Pixelbook krijgt volgens Droid-Life een zilveren behuizing en komt in varianten met 128, 256 of 512GB aan opslag. De versie met 128GB zou 1199 dollar gaan kosten, het model met 256GB krijgt een prijskaartje van 1399 dollar en Pixelbooks met 512GB aan opslagruimte komen beschikbaar voor 1749 dollar.

Een belangrijk verschil ten opzichte van de eerder uitgebrachte Chomebook Pixel, is het feit dat de Pixelbook een 2-in-1 is. De stylus, genaamd de Pixelbook Pen, moet apart worden aangeschaft voor 100 dollar. Op de gelekte afbeelding van de Pixelbook is een groot touchpad te zien, en een scherm met vrij grote schermranden.

Eerder heeft de website prijzen en foto's online gezet van de Google Pixel 2 en de Pixel 2 XL. Laatstgenoemde zou de officiële naam van het toestel zijn dat gemaakt wordt door LG. Deze smartphones worden naar verluidt ook op 4 oktober aangekondigd. Google zou 649 en 849 dollar voor de 64GB-varianten vragen.