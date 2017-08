Acer maakt 15,6"-Chromebook met ips-scherm dunner en lichter

Acer heeft zijn Chromebook 15 een update gegeven. De behuizing van de 15,6"-laptop heeft aluminium onderdelen gekregen en de fabrikant heeft onder andere het gewicht en de dikte teruggebracht. De Chromebook gaat Android-apps ondersteunen.

Acer richt zich met de op de IFA aangekondigde vernieuwde Chromebook 15 op consumenten. Het gewicht bedraagt 1,72 kilogram en de dikte is 18,9mm. Dat is lichter en dunner dan het model dat Acer in 2015 introduceerde; dat weegt 2,2 kilogram en is 24,2mm dik. De laptop heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een ips-scherm. Het systeem is fanless voor een stille werking en er zijn twee naar bovengerichte luidsprekers in de behuizing aanwezig.

De cover van het scherm en het deel rond het toetsenbord zijn van een aluminium laag voorzien. Het toetsenbord biedt daarnaast achtergrondverlichting. De laptop ondersteunt wifi-ac en bluetooth 4.2, en heeft twee usb-c-poorten van het 3.1 Gen 1-type, naast twee reguliere usb 3.0-poorten en hdmi.

Acer brengt verschillende versies uit van de Chromebook 15. Zo verschijnen er varianten met en zonder touchscreens, met Celeron-dualcores en Pentium-quadcores, met 32 en 64GB emmc-opslag en met 4 en 8GB werkgeheugen. De startprijs van de CB15-1HT met touchscreen bedraagt 449 euro, die van de CB515-1H zonder touchscreen is 399 euro. In oktober of november begint de verkoop in de Benelux.