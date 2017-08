Acer presenteert uhd-projectoren met hdr-ondersteuning

Acer heeft op de IFA-beurs in Berlijn twee nieuwe uhd-projectoren gepresenteerd, die allebei hdr-weergave ondersteunen. Bij de VL7860 gaat het om een kleine laserprojector die eind dit jaar verschijnt. De P8800 komt aan het begin van het vierde kwartaal uit.

Volgens het Taiwanese bedrijf kan de VL7860 een resolutie van 3840x2160 pixels weergeven tot een diagonaal van 120 inch. Op welke afstand het apparaat dan moet staan, meldt Acer niet. De maximale helderheid van de projector bedraagt 3000 ansi-lumen en de contrastratio komt neer op 1.500.000:1. In de ecomodus moet de levensduur tot 30.000 uur te rekken zijn, al zegt de fabrikant niet wat de levensduur is bij normaal gebruik. Verder beschikt de projector over 1,6x-zoom, kan hij 110 procent van de rec709-kleurruimte weergeven en is hij compatibel met rec2020.

De P8800 heeft dezelfde resolutie als zijn kleinere tegenhanger en moet het doen met een iets lagere contrastratio van 1.200.000:1, maar biedt een hogere helderheid tot 5000 lumen. Dit model is geen laserprojector en beschikt over een zoom van 1,96. Net als de VL7860 ondersteunt dit exemplaar rec709 en rec2020. Daarnaast is de projector via het lokale netwerk aan te sturen door verschillende gebruikers.

Acer zegt dat de projectoren eind dit jaar moeten uitkomen, waarbij de P8800 als eerste verschijnt. De fabrikant heeft nog geen prijzen bekendgemaakt.