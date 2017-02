Door Sander van Voorst, maandag 27 februari 2017 14:55, 7 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Sony heeft op de jaarlijkse smartphonebeurs in Barcelona een projector aangekondigd, die een aanraakgevoelige 23"-projectie op verschillende oppervlaktes kan tonen. De Xperia Touch draait op Android 7 en moet in de lente in Europa beschikbaar komen.

Het apparaat meet 69x134x143mm en kan projecteren met diagonalen tussen de 23 en 80 inch met een resolutie van 1366x768 pixels. Het 'touchscreen' heeft tien aanraakgevoelige punten en kan op een horizontaal vlak voor de projector getoond worden, maar ook op een verticaal vlak. Zo is het apparaat bijvoorbeeld te gebruiken als een Android-tablet. Voor detectie maakt het systeem gebruik van een infraroodsensor. De aanraakfunctie werkt alleen bij de 23"-projectie.

Het apparaat is compatibel met Remote Play voor de PS4, waarmee de console op afstand te bedienen is. De Xperia Touch weegt iets minder dan een kilo en beschikt over 32GB aan opslag, die uit te breiden is met een micro-sd-kaart. De projector heeft een onbekende soc aan boord en heeft 3GB lpddr3-geheugen. Verder is wifi-ac, een usb-c-aansluiting, bluetooh 4.2, nfc en een hdmi-aansluiting aanwezig.

De SXRD-projector biedt een contrastverhouding van 4000:1 en kan 100 lumen opbrengen. De prijs van de projector, die Sony eerder al toonde, komt neer op 1500 euro.